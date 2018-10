Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no 1º treino livre do GP do Japão

A Mercedes começou na frente o fim de semana da 17ª das 21 etapas da temporada 2018 da Fórmula 1. No primeiro treino livre para o GP do Japão, a equipe dominou as ações no Circuito de Suzuka e fechou a sessão com uma dobradinha dos seus pilotos, tendo o britânico Lewis Hamilton na frente.

Embalado por uma sequência de três vitórias no campeonato, ainda que a última tenha sido polêmica, pois o finlandês Valtteri Bottas lhe deu passagem durante o GP da Rússia, no último domingo, Hamilton lidera com folga o campeonato, com 306 pontos e 50 a mais do que o segundo colocado, o alemão Sebastian Vettel.

E o GP do Japão traz ótimas lembranças para Hamilton, pois ele já venceu essa corrida em quatro oportunidades, sendo a última delas no ano passado. Agora, o britânico começou bem o fim de semana da edição de 2018 de uma prova que pode deixá-lo ainda mais próximo do título, liderando o primeiro treino livre em Suzuka.

Utilizando os pneus macios, Hamilton cravou o tempo de 1min28s691 na melhor das suas voltas, sendo o único piloto a completar o traçado de 5,807 quilômetros em menos de 1min29. E quem mais se aproximou do britânico foi Bottas, seu companheiro na Mercedes, que cravou 1min29s137.

O australiano Daniel Ricciardo, utilizando os compostos supermacios em sua Red Bull, foi quem veio na sequência dos pilotos da Mercedes, fazendo o tempo de 1min29s373. Só aí, então, apareceram os carros da Ferrari, com o finlandês Kimi Raikkonen em quarto lugar, com 1min29s627.

Vettel, que tem o duro desafio de evitar mais um título mundial de Hamilton, foi o quinto colocado, com a marca de 1min29s685. E o holandês Max Verstappen acabou tendo o pior desempenho entre as três melhores equipes do grid da Fórmula 1, apenas na sexta posição com a sua Red Bull.

O francês Esteban Ocon, da Force India, foi o mais rápido entre os demais carros, em sétimo lugar, seguido pelo francês Romain Grosjean, da Haas. E os dois pilotos da Sauber completaram a relação dos dez primeiros colocados da sessão inicial em Suzuka, com o monegasco Charles Leclerc em nono lugar e o sueco Marcus Ericsson na décima colocação.

O segundo treino livre para o GP do Japão será disputado às 2 horas (de Brasília) desta sexta-feira. A sessão de classificação em Suzuka será às 3h de sábado, enquanto a largada para a corrida no domingo foi agendada para as 2h10.