Hamilton lidera e Felipe Massa é o 7.º em teste sob chuva na Fórmula 1

BARCELONA - O inglês Lewis Hamilton fechou na liderança o último dia de testes desta semana das equipes da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta sexta-feira. Em dia de trabalho atrapalhado pela chuva, o piloto da Mercedes ficou em primeiro lugar ao cravar o tempo de 1min23s282 na sua melhor volta, obtida na sessão realizada pela manhã, quando soube utilizar o curto período de pista seca disponível. O melhor tempo da semana, porém, ficou com o mexicano Sergio Pérez, da McLaren, que cronometrou 1min21s848 na última quarta-feira.

Já o brasileiro Felipe Massa, que havia ficado de fora dos três dias anteriores de treinos em Barcelona, chegou a rodar com a sua Ferrari em certo momento e foi apenas o sétimo colocado entre os 12 pilotos que andaram nesta sexta-feira.

Massa terminou na liderança os testes iniciais de pré-temporada da F1, realizados na semana passada, no circuito de Jerez de la Frontera, onde Fernando Alonso não esteve presente com a justificativa da Ferrari de que foi descartado dos trabalhos na pista espanhola para aprimorar a sua condição física. O companheiro de equipe do brasileiro não treinou nesta sexta, depois de ter andado com o novo modelo F138 por três dias seguidos e fechado a quinta-feira como o piloto mais rápido do dia.

A segunda posição do teste desta sexta-feira ficou com Jenson Button, da McLaren, que cravou 1min23s633, tempo quase meio segundo melhor do que o obtido pelo terceiro colocado, o francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, que marcou 1min24s071.

Com tempo bem inferior ao dos três primeiros colocados, o também francês Jules Bianchi cronometrou 1min25s732 com sua Force India para ficar em quarto lugar. Atual reserva da escuderia, ele disputa a última vaga em aberto do grid da F1 com o alemão Adrian Sutil, que testou o modelo VJM06 na quinta-feira. Os dois lutam pelo posto de companheiro de equipe de Paul di Resta.

Massa, por sua vez, acabou fechando o dia com o inexpressivo tempo de 1min27s563. Ele também foi superado pelo mexicano Esteban Gutierrez, da Sauber, e pelo holandês Giedo van der Garde, da Caterham, que foram respectivamente quinto e sexto colocados. O brasileiro, entretanto, ficou logo à frente do australiano Mark Webber, da Red Bull, este seguido pelo inglês Max Chilton, da Marussia, e pelo francês Romain Grosjean, da Lotus.

Já a dupla da Williams formada por Valtteri Bottas e Pastor Maldonado acabou não registrando tempo nesta sexta-feira e dividiu a última colocação do teste final desta semana. A bateria derradeira de treinos de pré-temporada das equipes da F1 acontecerá entre 28 de fevereiro e 3 de março, novamente em Barcelona. O Mundial de 2013 começará em 17 de março, em Melbourne, com a disputa do GP da Austrália.

Confira a classificação dos testes desta sexta-feira em Barcelona:

1.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s282

2.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min23s633

3.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min24s071

4.º Jules Bianchi (FRA/Force India), 1min25s732

5.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min26s239

6.º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min27s429

7.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s563

8.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min27s616

9.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min29s902

10.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min34s800

11.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), sem tempo

11.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), sem tempo