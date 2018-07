Hamilton lidera e Felipe Massa é terceiro em dia de teste no Bahrein

SAKHIR - Ao cravar o melhor tempo da semana no circuito de Sakhir, o inglês Lewis Hamilton terminou na liderança, nesta sexta-feira, o terceiro dia de testes coletivos que as equipes da Fórmula 1 realizam no Bahrein. O piloto da Mercedes cronometrou 1min34s263 já na parte da manhã (no horário local) e superou com boa folga o seu compatriota Jenson Button, que ficou em segundo ao marcar 1min34s976 com a sua McLaren.

Felipe Massa, por sua vez, retornou para a pista nesta sexta, após ter andado sem sucesso pela Williams na última quarta. E o brasileiro não decepcionou ao garantir o terceiro lugar ao fazer a melhor das 60 voltas que deu em 1min37s066. Dois dias atrás, ele foi atrapalhado por problemas no sistema de combustível do seu carro e deu apenas cinco voltas na pista, sem sequer ter conseguido registrar tempo.

Assim, Massa voltou a festejar um treino positivo depois de ter liderado a primeira bateria de testes coletivos da F1, realizada no fim do mês passado, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O tempo do brasileiro nesta sexta, porém, foi bem inferior aos obtidos por Hamilton e Button, este o que mais acumulou quilometragem no dia ao completar 103 voltas.

Bem próximo a Massa, o mexicano Esteban Gutiérrez, da Sauber, assegurou o quarto lugar do dia ao cravar 1min37s180. O México, por sinal, teve Sergio Pérez, da Force India, com o quinto melhor tempo do dia. Ele ficou logo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, sexto colocado pela Ferrari.

Mas, se Raikkonen teve desempenho discreto, a Red Bull viveu novo dia para amargar nos testes da F1. Ainda com problemas para adequar o seu carro de 2014 ao novo regulamento técnico da categoria, que neste ano passou a contar com motores V6 tubo no lugar dos V8 aspirados, a equipe viu o australiano Daniel Ricciardo ser apenas o nono colocado nesta sexta. O modelo RB10 apresentou problemas mecânicos na parte da tarde e com isso ele conseguiu completar apenas 28 voltas na pista ao total. Na última quinta, o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial pela escuderia, fechou os trabalhos em sétimo lugar no Bahrein.

Assim, Ricciardo também foi superado nesta sexta pelo russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e pelo venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, respectivos sétimo e oitavo colocados. O australiano só ficou à frente do sueco Marcus Ericsson, da Caterham, do inglês Max Chilton, da Marussia, e do finlandês Valtteri Bottas, da Williams, que fecharam, nesta ordem, a classificação do dia.

Os trabalhos no circuito de Sakhir ainda contarão com mais um dia de treino nesta semana, neste sábado, e o local ainda será palco de uma terceira e última bateria de testes de pré-temporada da Fórmula 1, entre 27 de fevereiro e 2 de março, mês no qual o Mundial de 2014 será iniciado com a disputa do GP da Austrália, no dia 16, em Melbourne.

Confira a classificação geral dos testes desta sexta-feira:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min34s263 - 67 voltas

2) Jenson Button (ING/McLaren), 1min34s976 - 103 voltas

3) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min37s066 - 60 voltas

4) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min37s180 - 96 voltas

5) Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min37s367 - 57 voltas

6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min37s476 - 44 voltas

7) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min38s974 - 57 voltas

8) Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min39s642 - 26 voltas

9) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min40s781s - 28 voltas

10) Marcus Ericsson (SUE/Caterham), 1min42s130 - 98 voltas

11) Max Chilton (ING/Marussia), 1min46s672 - 4 voltas

12) Valtteri Bottas (FIN/Williams), sem tempo - 55 voltas