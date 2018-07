Hamilton lidera primeiro treino livre e Vettel fica em 2.º

SÃO PAULO Disputado com tempo quente e céu aberto na pista do Autódromo de Interlagos, o primeiro treino livre do GP do Brasil teve Lewis Hamilton como o piloto mais rápido nesta sexta-feira pela manhã. O inglês cravou o tempo de 1min14s131 em sua melhor volta, enquanto o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, ficou com a segunda colocação.

O espanhol Fernando Alonso, que está 13 pontos atrás de Vettel e é o único que poderá tirar o título do piloto da Red Bull, iniciou os trabalhos em São Paulo com um discreto quinto lugar. Ele ficou atrás do australiano Mark Webber, companheiro de Vettel, e do inglês Jenson Button, parceiro de Hamilton, respectivos terceiro e quarto colocados.

Vettel fechou a sessão muito próximo de Hamilton ao cronometrar 1min14s140 em sua melhor volta, enquanto Alonso foi quase três centésimos de segundo mais lento que o alemão ao cravar 1min14s415.

Já o brasileiro Felipe Massa fechou o primeiro treino em Interlagos com a sexta colocação e já começou a mostrar serviço em seu papel de escudeiro de Alonso na briga pelo título mundial. Ele, porém, chegou a rodar na pista com a sua Ferrari quando faltavam pouco mais de dez minutos para o fim, então fracassando na tentativa de registrar uma volta rápida naquele momento da sessão livre.

Bruno Senna ficou fora deste primeiro treino livre em Interlagos para dar lugar ao piloto reserva da Williams, Valtteri Bottas, que ficou em 14.º lugar, enquanto o outro piloto da escuderia inglesa, o venezuelano Pastor Maldonado, se garantiu na nona posição. Já o francês Romain Grosjean, da Lotus, e o escocês Paul di Resta, da Force India, vieram logo à frente, em sétimo e oitavo lugares respectivamente.

O alemão Nico Hülkenberg, da Force India, fechou o grupo dos dez mais bem colocados, enquanto Michael Schumacher ficou em 11.º no primeiro treino da sua última corrida como piloto de Fórmula 1. O alemão da Mercedes irá se aposentar da categoria após a prova brasileira.

Atual terceiro colocado do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, foi apenas o 16.º colocado nesta primeira sessão livre em Interlagos.

A segunda sessão livre do GP do Brasil será realizada a partir das 14 horas (de Brasília) desta sexta-feira, sendo que a terceira está marcada para as 11 horas do sábado, quando o treino de classificação começará às 14 horas, mesmo horário da largada da corrida de domingo.

Confira a classificação do primeiro treino livre do GP do Brasil:

1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min14s131

2.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min14s140

3.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min14s198

4.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min14s217

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min14s415

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min14s716

7.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min14s719

8.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min14s738

9.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min15s015

10.º Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min15s050

11.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min15s114

12.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min15s255

13.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min15s396

14.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min15s413

15.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min15s587

16.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min15s701

17.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min16s048

18.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min16s315

19.º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min16s460

20.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min16s506

21.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min16s617

22.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min17s234

23.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min17s678

24.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min17s895