Hamilton lidera primeiro treino livre na Hungria O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido, nesta sexta-feira, no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo. O piloto da McLaren cravou 1min23s350 na pista do circuito de Hungaroring para fechar na frente a sessão, enquanto o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, ficou em segundo ao marcar 1min23s564.