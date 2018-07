Lewis Hamilton lidera primeiro treino livre para GP de Abu Dabi

Depois de perder a disputa para Nico Rosberg no GP do Brasil, realizado há menos de duas semanas, em São Paulo, Lewis Hamilton, tricampeão mundial com muita antecipação, saiu na frente do alemão no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, nesta sexta-feira, no Circuito de Yas Marina. O piloto da Mercedes cravou o tempo de 1min43s754 para fechar na liderança os primeiros trabalhos de pista desta última prova da temporada 2015 da Fórmula 1.

Vencedor em Interlagos ao deixar o inglês para trás, o piloto alemão ficou na segunda posição desta sessão inicial de treinos em Abu Dabi ao cronometrar 1min43s895 na sua melhor volta. A dupla da Mercedes, por sinal, foi absoluta neste treino, pois quem ficou mais próximo de Rosberg, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi mais de meio segundo mais lento do que os líderes ao marcar 1min44s500 para garantir a terceira colocação.

Já a quarta posição deste primeiro treino foi conquistada pelo russo Daniil Kvyat, da Red Bull, que se colocou entre os dois carros da Ferrari ao cravar 1min44s702 e ficar logo à frente do alemão Sebastian Vettel, que veio logo atrás com 1min44s742. Muito próximo de Vettel também andou o seu compatriota Nico Hülkenberg, da Force India, que assegurou a sexta colocação ao marcar 1min44s751 com sua Force India.

Bem longe deste pelotão de frente ficou Felipe Massa, que amargou uma desclassificação no último GP do Brasil, por irregularidade na temperatura dos pneus de sua Williams, e agora foi apenas o décimo colocado neste primeiro treino livre em Abu Dabi ao cravar 1min45s433. Ele também foi mais lento do que Daniel Ricciardo, da Red Bull, de Sergio Pérez, da Force India, e Pastor Maldonado, da Lotus.

Massa, porém, conseguiu ao menos andar à frente do seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que veio logo atrás do brasileiro, em 11º lugar. Já Felipe Nasr, da Sauber, foi o 15º ao cronometrar 1min46s115 e fechou a sessão logo atrás da dupla da McLaren formada por Jenson Button e Fernando Alonso, respectivos 13º e 14º colocados neste primeiro treino ao marcarem 1min45s773 e 1min45s865.

O segundo treino livre do GP de Abu Dabi será disputado nesta sexta às 11 horas (de Brasília), mesmo horário do treino de classificação de sábado e da corrida de domingo.

Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres em Abu Dabi:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min43s754

2. Nico Rosberg (Mercedes) - 1min43s895

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 1min44s500

4. Daniil Kvyat (Red Bull) - 1min44s702

5. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1min44s742

6. Nico Hülkenberg (Force India) - 1min44s751

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) - 1min44s893

8. Sergio Pérez (Force India) - 1min44s934

9. Pastor Maldonado (Lotus) - 1min45s314

10. Felipe Massa (Williams) - 1min45s433

11. Valtteri Bottas (Williams) - 1min45s603

12. Max Verstappen (Toro Rosso) - 1min45s718

13. Jenson Button (McLaren) - 1min45s773

14. Fernando Alonso (McLaren) - 1min45s865

15. Felipe Nasr (Sauber) - 1min46s115

16. Carlos Sainz (Toro Rosso) - 1min46s220

17. Marcus Ericsson (Sauber) - 1min46s407

18. Jolyon Palmer (Lotus) - 1min46s501

19. Will Stevens (Manor) - 1min48s836

20. Robeto Merhi (Manor) - 1min49s888