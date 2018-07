Hamilton lidera segundo treino livre em Abu Dabi

Piloto menos cotado a terminar o ano como campeão mundial entre os candidatos ao título que será decidido no GP de Abu Dabi, o inglês Lewis Hamilton fechou na liderança, nesta sexta-feira, o segundo treino livre para a prova deste domingo. O piloto da McLaren obteve o feito ao cravar o tempo de 1min40s888.

Vinte quatro pontos atrás do líder Fernando Alonso, Hamilton precisaria vencer a prova de domingo e contar com um desempenho muito ruim do espanhol e do alemão Sebastian Vettel e do australiano Mark Webber, companheiros de Red Bull, que também estão à sua frente, para ser campeão pela segunda vez na F-1.

A segunda posição do segundo treino livre ficou com Vettel, o mais rápido da primeira sessão, que foi atrapalhada pela chuva que caiu antes dos pilotos entrarem na pista do circuito dos Emirados Árabes. Alonso, por sua vez, foi o terceiro mais veloz, seguido por Webber.

No final das contas, as posições de Vettel e Hamilton se inverteram depois da primeira sessão, que contou com tempos bem inferiores aos da segunda. A marca de 1min42s760, obtido pela alemão no treino inicial, o deixaria em 14.º no segundo.

Entre os brasileiros, Felipe Massa voltou a ser o melhor em mais uma sessão. Ele terminou em sexto lugar, mesmo depois de ter ficado a pé quando faltavam 21 minutos para o fim do treino. Ele parou a sua Ferrari na curva 11, após reclamar da estabilidade do carro pelo rádio, mas a causa de sua parada foi falta de combustível.

Já Rubens Barrichello, da Williams, caiu da 13.ª posição obtida no primeiro treino para a 15.ª no segundo, enquanto Lucas di Grassi, da Virgin, desceu uma colocação e ficou em 22.º. Bruno Senna, por sua vez, terminou em 24.º e último lugar, após ter acabado em 22.º na primeira sessão.

Neste sábado, os pilotos voltaram para a pista para fazer um terceiro treino livre a partir das 8 horas (de Brasília), antes de brigarem por uma posição no grid a partir das 11 horas, na sessão classificatória. A corrida será às 11 horas de domingo.

Confira a classificação do segundo treino livre em Abu Dabi:

1) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min40s888

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min41s145

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min41s314

4) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min41s315

5) Robert Kubica (POL/Renault), 1min41s576

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min41s583

7) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min42s096

8) Jenson Button (ING/McLaren), 1min42s132

9) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min42s203

10) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min42s222

11) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min42s246

12) Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min42s449

13) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min42s535

14) Kamui Kobayashi (JAP/BMW Sauber), 1min42s768

15) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min42s914

16) Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min42s950

17) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min43s128

18) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min43s584

19) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min45s180 4.292

20) Timo Glock (ALE/Virgin), 1min45s259

21) Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min45s612

22) Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 1min46s053

23) Christian Klien (AUT/Hispania), 1min47s210

24) Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min47s434