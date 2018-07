Hamilton lidera treino livre que pode definir grid do GP dos EUA

Apesar da forte chuva em Austin, os pilotos da Fórmula 1 foram para a pista do Circuito das Américas neste sábado para a disputa do terceiro treino livre do GP dos Estados Unidos. E Lewis Hamilton, com chances de ser campeão já no domingo, foi o mais rápido da sessão, que poderá definir o grid de largada para a corrida.

As colocações do treino livre podem servir como classificação por causa do mau tempo, que permanece em Austin. A chuva quase impediu a realização da sessão deste sábado, assim como aconteceu com o segundo treino livre, ainda na sexta-feira. Mesmo com a pista encharcada e as dificuldades dos pilotos em permanecer no traçado, os comissários liberaram a disputa. Caso a chuva aumente, seguindo a previsão meteorológica, a organização deve cancelar o treino classificatório.

Se isso acontecer, Hamilton largará na pole position pela 12ª vez na temporada. O inglês se colocaria em situação muito favorável para assegurar o tricampeonato neste fim de semana, faltando ainda três etapas para o fim da temporada. Ele foi o mais rápido da sessão ao registrar o tempo de 1min59s517.

Vice-líder do Mundial de Pilotos, o alemão Sebastian Vettel obteve o segundo tempo, com 2min00s380. Apesar da boa marca, o piloto da Ferrari terá dificuldade em conter Hamilton na corrida, caso estas posições sejam confirmadas no grid. Isso porque o alemão vai perder no mínimo dez posições na largada devido à troca do seu motor.

O também alemão Nico Hülkenberg obteve o terceiro tempo da sessão livre, colocando a Force India entre as mais rápidas do dia. O quarto posto ficou com o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Felipe Massa na Williams. O brasileiro não passou do 10º lugar neste terceiro treino livre.

O espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e o alemão Nico Rosberg completaram o Top 10. O piloto da Mercedes foi uma das decepções do dia ao registrar apenas o nono tempo.

O brasileiro Felipe Nasr foi apenas o 19º mais veloz, à frente apenas do holandês Max Verstappen. O piloto da Sauber teve dificuldade neste terceiro treino livre porque ficou de fora da primeira sessão, na sexta, e o segundo treino foi cancelado por causa da chuva. No primeiro, foi substituído pelo italiano Raffaele Marciello, reserva da equipe.

Desta forma, corre o risco de ir para a corrida de domingo com apenas dez voltas completadas em Austin. Agora o brasileiro aguarda a decisão dos comissários e a previsão de chuva para saber se poderá passar mais tempo na pista no treino classificatório, marcado originalmente para as 16 horas (horário de Brasília).

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min59s517

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 2min00s380

3º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 2min00s496

4º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 2min00s523

5º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 2min00s687

6º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 2min00s694

7º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 2min00s785

8º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 2min01s008

9º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 2min01s474

10º - Felipe Massa (BRA/Williams), 2min02s199

11º - Sergio Perez (MEX/Force India), 2min02s660

12º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2min02s825

13º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 2min02s921

14º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 2min03s375

15º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 2min04s399

16º - Jenson Button (ING/McLaren), 2min05s283

17º - Will Stevens (ING/Marussia), 2min05s378

18º - Alexander Rossi (EUA/Marussia), 2min05s607

19º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 2min06s792

20º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 2min09s994