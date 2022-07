Hamilton volta a usar máscara na F-1 e cita nova onda da covid: ‘Pessoas ao meu redor estão doentes’

No último GP da Áustria de Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton foi visto utilizando máscaras no paddock, antes e após a corrida. Uma cena que seria comum em 2020 e 2021, mas que passou a ser rara desde que a FIA retirou a obrigatoriedade do uso da proteção. Voluntariamente, o piloto britânico voltou a se utilizar do equipamento em coletivas e eventos, segundo ele por motivos pessoais.

O piloto afirmou que, nos últimos tempo, tem observado uma alta de contágio entre seus familiares e amigos próximos. "Notei que muitas pessoas ao meu redor estão ficando doentes e definitivamente não querem ficar novamente. Já experimentei duas vezes. Muitos dos meus amigos me mandam mensagens dizendo que estão com covid, e alguns deles são muito piores que outros", disse o piloto.

Peter Bonnington, engenheiro de corrida de Hamilton, é um dos possíveis "amigos próximos" infectados citados por Hamilton. Afastado da última etapa na Áustria, Bono foi citado pelo piloto britânico em seu discurso. "Eu não tive (Bono) comigo esse fim de semana. Ninguém está usando máscara, então definitivamente estou usando a minha. Eu espero que as pessoas façam o que elas realmente querem fazer e isso é a sua saúde no final das contas", pontuou.

Na temporada de 2020, Hamilton acabou perdendo o GP de Sakhir, no Bahrein, por ter contraído Covid-19. Na ocasião, George Russel, então piloto do Williams, substituiu o britânico e terminou na nona posição. Hoje, os compatriotas são companheiros de equipe na Mercedes. Em 2020, a corrida foi vencida por Sérgio Pérez - sua então primeira vitória na Fórmula 1 -, à época na Racing Point.

"Eu quero ir para casa saudável. Eu quero ser capaz de me levantar e treinar e fazer as coisas que eu amo fazer. E eu tento, se posso, manter as pessoas que amo ao meu redor também seguras quando posso, quando estou perto delas", completou Hamilton. O heptacampeão mundial também afirmou no ano passado que ainda sentia sequelas da Covid em seu dia a dia.

Na primeira etapa desta temporada, na Austrália, Hamilton afirmou ter se sentido desconfortável durante a reunião dos pilotos, na qual muitos optaram por não usar máscaras. O próximo GP da Fórmula acontece no dia 24 de julho, no Circuito de Paul-Ricard, na França.