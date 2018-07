Hamilton minimiza ausência em grande evento de promoção da F-1 em Londres

O inglês Lewis Hamilton minimizou nesta quinta-feira sua ausência no primeiro grande evento de divulgação da Fórmula 1, sob nova direção, na quarta, no centro de Londres. Um dos pilotos da casa e o mais midiático do campeonato, Hamilton alegou que se poupou para se preparar para o GP da Inglaterra, no fim de semana, em Silverstone.

"Todo mundo tem o direito de tomar suas decisões. Para mim, sinto que está sendo uma temporada muito intensa até agora e achei que seria mais adequado me preparar do melhor jeito possível para o fim de semana. A temporada é o mais importante para mim", disse Hamilton.

O piloto da casa foi justamente o único de todo o grid a não comparecer no maior evento de divulgação do grupo Liberty Media, novos proprietários da F-1. A ação, no centro londrino, visava aproximar a categoria dos fãs e alcançar a nova geração, uma das maiores metas dos novos donos do campeonato.

"Eu amo este GP, amo esta corrida. Então, acho que o evento mostra como é grande este GP", disse Hamilton, ao se esquivar das perguntas dos jornalistas. O inglês não explicou por que não compareceu ao evento. "A corrida está crescendo a cada ano. Você vê pessoas que economizam ao longo do ano só para estar aqui em Silverstone. Eu reconheço e respeito isso."