Hamilton minimiza calor e exalta asfalto da pista de Interlagos

Ao contrário do companheiro Nico Rosberg, Lewis Hamilton só teve elogios para a nova pista do Autódromo de Interlagos. O piloto inglês da Mercedes aprovou a troca do asfalto no circuito. "Está bonito, mais suave e a aderência está muito boa", avaliou o líder do Mundial de Fórmula 1, após a disputa dos dois primeiros treinos livres do GP do Brasil, nesta sexta-feira, em São Paulo.

"A pista estava boa para pilotar. O circuito está diferente toda vez que venho para cá. Eles sempre fazem um bom trabalho com o asfalto", elogiou o inglês. Questionado sobre as ondulações na pista, que costumam ser alvo de críticas no traçado brasileiro, Hamilton contemporizou: "Não acho que tinha esse problema antes".

Apesar de bem adaptado ao traçado, Hamilton não conseguiu superar Rosberg nesta sexta-feira. O alemão liderou as duas sessões com dois décimos de vantagem sobre o companheiro em cada treino e aumentou a expectativa sobre a briga pela pole position, neste sábado, a partir das 14 horas.

O inglês, no entanto, não se mostrou preocupado com a performance do companheiro. "O carro me pareceu muito bom. Ainda podemos fazer algumas melhorias. Não consegui fazer uma grande volta. Mas era apenas treino livre", minimizou Hamilton, que nunca venceu em Interlagos - seu melhor resultado em São Paulo foi o terceiro lugar, em 2009.

Um triunfo inédito no Brasil, no domingo, deixaria Hamilton muito perto do bicampeonato da Fórmula 1. Com vantagem de 24 pontos sobre Rosberg, ele ficaria em situação confortável em caso de vitória, ainda que a última corrida do ano, em Abu Dabi, distribua pontuação dobrada.