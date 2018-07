Hamilton minimiza chance de ser campeão já no GP dos EUA

O inglês Lewis Hamilton tem chances reais de se sagrar tetracampeão da Fórmula 1 neste domingo, no GP dos Estados Unidos. O piloto da Mercedes poderá garantir o título com antecedência de três corridas se vencer em Austin e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, não passar da sexta posição.

+ Vettel diz que Ferrari ainda não mostrou seu melhor na temporada

Hamilton, contudo, diz não pensar muito na conquista antecipada. Nesta quinta-feira, ele minimizou suas chances de sair de Austin com o troféu da temporada assegurado. "Não posso esperar que Sebastian tenha um fim de semana difícil. Ele vai ser rápido", declarou o inglês.

Vettel liderou o campeonato durante a maior parte da temporada, mas perdeu a liderança e viu Hamilton disparar na primeira colocação após seguidas falhas pessoais e da equipe nas últimas semanas. "Ele foi rápido o ano inteiro. Teve alguns problemas técnicos, mas o carro é bom como sempre foi. Preciso continuar me esforçando."

Hamilton também minimizou o bom momento que vive no campeonato. Nas últimas cinco etapas da temporada, ele foi vitorioso em quatro corridas e obteve um segundo lugar na outra. "O meu foco é ganhar o campeonato em alguma destas últimas quatro provas do ano. Eu realmente não ligo se for agora ou somente na última corrida, desde que realmente aconteça."