Hamilton minimiza quarta colocação nos treinos livres e exalta: 'Foi ótimo'

Líder do Mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton não se importou de ter terminado o primeiro dia de treinos livres para o GP do Canadá, nesta sexta-feira, apenas na quarta colocação. Pelo contrário, o piloto da Mercedes celebrou o resultado e o desempenho.

"Foi ótimo e eu realmente me diverti hoje. Eu não tive qualquer problema. É uma pista tão divertida de pilotar, e nós conseguimos um grande resultado hoje. Muitos fãs vieram, então foi uma boa sexta-feira", considerou Hamilton.

O inglês fechou o dia com 1min12s777, mais de meio segundo atrás do holandês Max Verstappen, que liderou as duas sessões da sexta-feira. Apesar do resultado, Hamilton se mostrou bastante animado sobre as possibilidades de vitória da Mercedes no Circuito Gilles Villeneuve.

"Ao sair dos boxes hoje, eu acho que nós começamos com o ajuste correto. Havia algumas coisas que precisávamos ajustar pelo caminho, algumas alterações para melhorar, mas estava tudo bom. Acho que o espaço entre os carros foi causado pelas diferentes escolhas de pneus, mas vamos descobrir amanhã", avaliou.

Hamilton ficou à frente de seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, apenas o sexto mais rápido do dia, com o tempo de 1min13s061. E assim como seu colega de equipe, o finlandês minimizou a marca obtida e preferiu exaltar o desempenho de seu carro.

"Eu acho que foi um bom dia, apesar de não parecer tão bom na tomada de tempo. A Red Bull e a Ferrari usaram os pneus hipermacios e nós só vamos começar a usar a partir de amanhã. Então, espero que possamos fazer funcionar. Ainda não sabemos muito sobre esta pista, mas é por isso que não parecemos tão bom", afirmou.

O GP do Canadá é a sétima etapa do calendário da Fórmula 1 e será disputado no domingo, às 15h10 (horário de Brasília). Antes, no sábado, os pilotos entram em ação para o treino classificatório, às 15 horas. Hamilton lidera o Mundial com 110 pontos, seguido por Sebastian Vettel, com 96, Daniel Ricciardo, com 72, e Bottas, 68.