Hamilton minimiza vantagem sobre Rosberg para GP final

Lewis Hamilton minimizou o peso da vantagem de 17 pontos que possui sobre Nico Rosberg antes da última prova deste Mundial de Fórmula 1, marcada para acontecer em Abu Dabi, no próximo dia 23, quando os dois pilotos da Mercedes lutarão pelo título da temporada em uma corrida que terá pontuação dobrada, uma iniciativa inédita na história da categoria máxima do automobilismo.

Para ser campeão sem depender de outros resultados, o inglês precisa de um segundo lugar, o que lhe garantiria mais 36 pontos, sendo que o alemão poderá somar no máximo mais 50, chegando assim a um total de 367. Já a segunda posição levaria o britânico a 370, mas ele não se ilude com a possibilidade de poder disputar a corrida de forma mais conservadora e assegura que lutará pela vitória no circuito de Yas Marina.

Líder do Mundial, Hamilton foi superado por Rosberg no GP do Brasil, no último domingo, em São Paulo, e agora admite que estará sob grande pressão, apesar do seu teórico favoritismo na luta pelo título. "Há zero conforto para a próxima corrida. Há 50 pontos para ganhar (em Abu Dabi), o que nunca aconteceu antes na Fórmula 1, e isso acontece apenas nesta temporada. Na última corrida você nunca sabe o que vai acontecer, então estou indo para ela para ganhar", ressaltou o piloto, na capital paulista, em declarações reproduzidas nesta quarta-feira pelo site oficial da F1.

Antes do GP dos Estados Unidos, palco da antepenúltima corrida da temporada, Hamilton criticou a regra de pontuação dobrada na prova final do ano, pois acredita que ela dá valor exagerado ao desempenho conquistado nesta última corrida.

"Eu acho que a questão é ''o que é justo?''. Essa é uma regra que eles trouxeram pela primeira vez. Se eu concordo com isso? Eu não sei se algum de nós (pilotos) concorda com isso ou se não concorda com isso, mas é desta forma e você tem de lidar com isso e esperar o melhor realmente", afirmou o piloto, naquela ocasião, exibindo um misto de resignação e conformismo com a nova regra imposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Em Abu Dabi, por sua vez, Hamilton lutará pela quarta vez pelo título em uma prova final da temporada. Na primeira delas, em 2007, ainda como um novato na McLaren, viu a conquista escapar por um ponto e a taça ficar com o finlandês Kimi Raikkonen, campeão pela Ferrari.

Em 2008, Hamilton só conseguiu assegurar o título no GP do Brasil na última volta da prova em Interlagos. Na ocasião, Felipe Massa venceu a corrida e não ficou com o título porque o inglês ultrapassou Timo Glock na penúltima curva e levou o troféu de forma dramática com um quinto lugar.

Já em 2010, desta vez em Abu Dabi, ele também tinha chances matemáticas de se sagrar campeão na última corrida, mas chegou em segundo lugar e não conseguiu impedir a vitória e o consequente primeiro título de Sebastian Vettel, da Red Bull, na F1.