Hamilton mostra confiança antes de briga por pole position

Piloto mais rápido desta sexta-feira, Lewis Hamilton se diz confiante em busca da pole position no GP de Cingapura de Fórmula 1 antes do treino de sábado. O inglês acredita que tem boas chances de largar na frente, mesmo depois de fazer elogios ao desempenho do companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg.

"Pole aqui é sempre muito importante. Estar lá na frente será crucial e este é obviamente o meu objetivo para o treino amanhã", afirmou Hamilton. O inglês foi superado na primeira sessão por Fernando Alonso no primeiro treino livre, mas reagiu na sessão seguinte e baixou em quase dois segundos o melhor tempo do rival.

No segundo treino, Hamilton não foi ameaçado nem mesmo por Rosberg, líder do campeonato e seu rival na briga pelo título. O alemão terminou apenas com o 13º tempo, sem chance de tentar fazer uma volta mais rápida por causa da interrupção do treino. Hamilton, contudo, não descartou Rosberg da disputa pela pole.

"Nico pareceu muito rápido hoje, assim com os carros da Ferrari e da Red Bull. Mas estou me sentindo muito bem neste fim de semana e estou concentrado no meu trabalho", declarou o inglês.

A posição no treino também não assustou Rosberg. O alemão se diz satisfeito com seu desempenho, apesar de figurar somente em 13º na segunda sessão. "Apesar de eu não ter participado da segunda metade do treino, eu gostei bastante do carro na primeira", afirmou.

Ele explica que, depois de ter sua melhor volta abortada por uma batida de Pastor Maldonado no muro, decidiu fazer testes com maior carga da combustível. "Queríamos ter mais dados, visando a corrida. E, no geral, tudo deu certo", comentou. "Esta é uma das pistas mais difíceis do circuito, mas lutar em todas aquelas curvas e solavancos dá uma grande sensação."