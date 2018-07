Hamilton mostra confiança e simpatia antes dos treinos

Desde que chegou ao Brasil, Lewis Hamilton é só sorrisos. Feliz em correr no país onde tem muitos fãs, o piloto britânico tem atendido a todos, inclusive a imprensa, com bom humor e muita confiança. Nesta quinta-feira, véspera dos primeiros treinos livres do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, o líder do campeonato esbanjou simpatia e garantiu não ter medo de um revés na reta final da temporada da Fórmula 1.

"Não tenho qualquer medo, porque eu realmente acho que não estou aqui por sorte, ou por um erro. Há razões para eu estar nesta equipe, há uma explicação para termos o melhor carro hoje, para termos os resultados apresentados neste ano. E isso tudo se deveu ao trabalho duro", disse o piloto inglês da Mercedes.

Ele disse não se abalar nem ao pensar na possibilidade de perder o título para o alemão Nico Rosberg na última corrida, após vencer 10 delas e dominar o campeonato durante a maior parte do ano. "No futuro, terei consciência de que fiz tudo o que podia. Não vou olhar para trás e dizer: ''Se eu tivesse feito isso ou se eu não tivesse feito aquilo''", declarou Hamilton.

Dono de cinco vitórias consecutivas, Hamilton lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem sobre o seu companheiro da Mercedes. Mas o título ainda não está definido porque falta, além do GP do Brasil, a aguardada corrida em Abu Dabi, que distribuirá pontuação dobrada. "Isto sempre esteve em discussão, mas assim é a regra. É a mesma para todos. Mas nunca tivemos isso antes, então este será um campeonato meio estranho", ponderou o inglês.

Demonstrando confiança, Hamilton faz questão de utilizar o bom humor para reduzir a pressão sobre si mesmo. Ao responder a uma questão sobre seu sono, ele garantiu estar dormindo tranquilamente. "Meus sonhos geralmente são com garotas. São bons sonhos. Tento não pensar muito nas corridas", disse o inglês, que tem namorada famosa, a cantora Nicole Scherzinger. "Nico [Rosberg] não está ''envolvido'' nos meus sonhos", completou ele, entre risadas.