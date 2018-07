Hamilton mostra confiança em carro da McLaren

O jejum de vitórias e a boa campanha de Button, porém, não incomodam Hamilton, que está confiante no potencial do seu carro. "Sei que posso vencer com este carro", garantiu o inglês. "É o carro está muito estável que eu já dirigi na Fórmula 1. Tenho certeza de que as vitórias virão", avisa.

Para Hamilton, os bons resultados da McLaren, que fez uma dobradinha no GP da China, são consequências do trabalho duro da equipe nas últimas semanas. "Cada integrante da equipe está fazendo um trabalho melhor para conseguirmos os resultados. Está chegando a hora de recebermos a recompensa", afirma o piloto, que já exibiu 32 ultrapassagens nesta temporada.

Motivado pela reação da equipe na temporada, o campeão de 2008 descartou qualquer clima de rivalidade com Button, campeão do ano passado. "O clima na equipe está fantástico. Somos um grupo forte agora e sabemos o que é necessário para vencer mais corridas. Estamos com fome de vitórias. Na China fomos bem, mas queremos mais".