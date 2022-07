Hamilton mostra surpresa com o 3º lugar no GP da Áustria de F-1: 'Não esperava'

A Mercedes tem evoluído nas últimas corridas da atual temporada de Fórmula 1, o que explica o crescimento de Lewis Hamilton. Ele subiu ao pódio nos últimos três Grandes Prêmios. Na Áustria, o heptacampeão mundial revelou surpresa com o resultado, mas exaltou a conquista.

"Que incrível o público que tivemos aqui no fim de semana. Definitivamente, não estava esperando o pódio. Sábado foi um dia muito difícil, o fim de semana todo foi duro", disse Hamilton.

Das 11 corridas disputadas na temporada, a Mercedes subiu sete vezes ao pódio, sendo quatro com Lewis Hamilton e três com George Russell. O britânico, que elogiou a equipe por reconstruir o carro após o incidente na sexta-feira, tem mostrado muito mais otimismo com a sequência do ano.

"Como equipe, um terceiro e um quarto lugares foram ótimos pontos para a gente seguir avançando a partir daqui. Quero agradecer especialmente a todos os homens e mulheres que trabalharam muito na garagem para reconstruir o meu carro. Tive um carro totalmente novo no sábado, o que é algo que eu não estou acostumado. Fizemos boas evoluções no fim de semana, vamos continuar daqui", relatou.

Lewis Hamilton é o sexto colocado do mundial de pilotos, com 109, contra 128 do seu companheiro de equipe, George Russell. O líder é Max Verstappen, com 208. Os pilotos começam agora a preparação para o Grande Prêmio da França, que acontecerá no dia 24 de julho.