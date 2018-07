Hamilton não acredita em McLaren dominante na Malásia A McLaren teve um grande final de semana na primeira etapa do Mundial de Fórmula 1. Jenson Button venceu o GP da Austrália, no último domingo, e Lewis Hamilton terminou em terceiro, além de ter feito a pole position. O próprio Hamilton, no entanto, admitiu que não acredita que a equipe mantenha esta dominância no GP da Malásia, que acontece neste final de semana.