Hamilton parabeniza Bottas pela pole no GP de Abu Dhabi: 'Que volta!'

Campeão da Fórmula 1 com duas corridas de antecedência, o inglês Lewis Hamilton fez questão de parabenizar o companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, pela pole position no GP de Abu Dhabi neste sábado.

"Que volta! Ele fez um treino classificatório incrível e só tenho que parabenizá-lo.", comentou. "Valtteri fez um trabalho excepcional. Estou muito, mas muito feliz por ele hoje", emendou o tetracampeão do mundo.

Hamilton foi o mais rápido em dois dos três treinos livres e liderou o Q2 do classificatório. O inglês, no entanto, informou que nos momentos finais do treino vacilou. "Fiz o que pude, mas perdi um pouco de ritmo durante o treino. Perdi um décimo e meio na volta um e também nas curvas 5 ou 6."

Bottas não tinha o que reclamar. O finlandês foi evoluindo durante o final de semana, deu a volta mais rápida no início do Q3 e se deu ao luxo de voltar para os boxes antes de o cronômetro zerar.

"Hoje (sábado), as coisas foram melhorando e melhorando para mim durante os treinos livres e o classificatório. Só precisei melhorar o tempo em um detalhe aqui e outro ali. Estava tudo sob controle, o carro estava ótimo. No Q3, estava muito bem e dei uma volta que foi o suficiente para a pole. Estou muito feliz."

Foi a segunda pole consecutiva de Bottas nesta temporada. Ele largou na primeira colocação no GP do Brasil, em Interlagos, mas foi ultrapassado na primeira curva pela Ferrari de Sebastian Vettel e deixou a vitória escapar. "Não posso repetir o erro e preciso me concentrar amanhã (domingo)."

O GP de Abu Dhabi tem largada prevista para as 11 horas (de Brasília) deste domingo. Bottas largará em primeiro, com Hamilton em segundo lugar e Sebastian Vettel em terceiro. O brasileiro Felipe Massa, que fará sua última corrida na Fórmula 1, sairá da décima colocação.