Hamilton pede desculpas a Albon e diz que aceita punição por ter causado batida

O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton pediu desculpas neste domingo depois de ter causado um acidente com Alexander Albon, da Red Bull, nas voltas finais do GP do Brasil, em Interlagos. Em tom resignado, o inglês afirmou que não queria tirar o tailandês da prova e admitiu ter sido justa a punição recebida pelos fiscais. Com os cinco segundos extras no tempo, ele perdeu o terceiro lugar e caiu para sétimo.

O acidente aconteceu faltando duas voltas para o término da corrida. Na ocasião, Hamilton conta que estava tentando "manter o ritmo de Verstappen" e se desculpou com o adversário. "Foi uma corrida dura. Eu peço desculpas ao Albon, não tinha a intenção de tocá-lo, sei que um piloto espera muito tempo por um pódio. Mas foi uma grande corrida", disse durante a coletiva de imprensa.

Hamilton tirou a chance de Albon conquistar o seu primeiro pódio da carreira e terminou o GP do Brasil na sétima posição, confirmada após a punição aplicada pelos fiscais. "A oportunidade veio, eu estava mais rápido do que ele (Albon) na curva, na minha cabeça eu estava tentando alcançar o Verstappen. Aceito a culpa pela punição e peço desculpas".

"Não gosto de tocar em outros carros. Albon estava dirigindo de forma fantástica. É difícil ser companheiro de equipe de um cara como o Verstappen. Sei como que ele estava se sentindo agora, é triste", explica o piloto da Mercedes, que já garantiu o título desta temporada.

Albon terminou a corrida na 14º colocação (14s247). O holandês Max Verstappen, da Red Bull, garantiu o topo do pódio e Pierre Gasly, da Toro Rosso, ficou em segundo. Com a saída de Hamilton do terceiro posto, Carlos Sainz Jr., da McLaren, assumiu o lugar o inglês.