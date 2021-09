Hamilton prevê 'fácil vitória' de Verstappen em Monza após classificação ruim

Lewis Hamilton ficou bastante desolado com o erro na largada da Sprint Race, neste sábado, que acabou derrubando-o para a quarta colocação do grid do GP da Itália, em Monza. Com Max Verstappen na pole e atrás dos pilotos da McLaren, ele já dá a corrida como "vitória fácil" do holandês.

Mesmo com a Mercedes andando meio segundo mais rápida no circuito de Monza e apontada como favorita, o inglês já jogou a toalha justamente pela dificuldade encontrada nas 18 voltas do Sprint Race atrás de Daniel Ricciardo e Lando Norris.

"Eu simplesmente fui fundo demais na embreagem, dei muita patinagem", explicou Hamilton sobre o erro na largada. Ao sair mal, acabou ultrapassado por Verstappen, Ricciardo, Norris e Pierre Gasly, que acabou batendo quando já estava na sua frente. Caiu de segundo para sexto e viu o fim de semana "acabar". Está em quarto no grid por punição ao companheiro Valtteri Bottas e após batida de Gasly.

"Então, tentar ultrapassar os McLarens foi simplesmente impossível para mim, infelizmente,", lamentou "Vai ser difícil amanhã", reconheceu, cabisbaixo. Com seu companheiro Bottas largando em último por mudança nos componentes do motor, ele não vê condições de a Mercedes incomodar Verstappen, mesmo feliz com a melhora do rendimento do carro.

"Ficamos surpresos com o fato de o pneu macio ser tão rápido quanto antes. Mas, de qualquer forma, é uma vitória fácil para Max amanhã, então será um grande sucesso para ele. Mas, farei o melhor que puder", prometeu. Atrás cinco pontos do holandês, a ordem é não deixar o piloto da Red Bull abrir muita vantagem na classificação.