Hamilton quebra recorde em Silverstone e largará na pole no GP da Inglaterra

O inglês Lewis Hamilton garantiu neste sábado a pole position para o GP da Inglaterra, que será disputado no domingo. O piloto da Mercedes respondeu rapidamente à perda da liderança do Mundial de Fórmula 1 e, em casa, garantiu a primeira colocação no grid, com direito a recorde da pista.

Hamilton voou baixo no tradicional circuito inglês e cravou o tempo de 1min25s892. Foi o suficiente para marcar a volta mais rápida da história em Silverstone e garantir a 76.ª pole de sua carreira na Fórmula 1.

De quebra, o piloto da Mercedes desbancou seu principal rival na temporada, o alemão Sebastian Vettel, que foi apenas 44 milésimos mais lento. Momentos antes, o piloto da Ferrari já havia superado o recorde de Silverstone ao marcar 1min25s936, tempo que o coloca na segunda posição do grid.

Hamilton já havia sido mais veloz os treinos livres de sexta-feira e na atividade da manhã deste sábado. O resultado é boa notícia para um piloto que viveu domingo para esquecer na semana passada. No GP da Áustria, em Spielberg, tanto ele quanto seu companheiro, Valtteri Bottas, sofreram com problemas no carro e precisaram abandonar. Melhor para Vettel, que chegou em terceiro e assumiu a liderança da temporada.

Companheiro de Vettel na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen largará na terceira posição, após completar sua volta em 1min25s990. Logo atrás dele, estará seu compatriota Bottas, com 1min26s217.

Depois de vencer em Spielberg, o holandês Max Verstappen teve que se contentar com a quinta colocação do grid, após marcar 1min26s602. Seu companheiro de Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, estará logo atrás, com o tempo de 1min27s099.

Completando os dez primeiros colocados da atividade, apareceram as duas Haas, com Kevin Magnussen em sétimo e Romain Grosjean em oitavo, além de Charles Leclerc, da Sauber, em nono, e Esteban Ocon, da Force India, em décimo. Depois de sofrer com sua McLaren mais uma vez, o espanhol Fernando Alonso apareceu em 13.º.

O treino classificatório não contou com a presença do neozelandês Kevin Hartley. O piloto da Toro Rosso sofreu um grave acidente no terceiro treino livre, quando a suspensão de seu carro quebrou e ele se chocou fortemente com a proteção de pneus. Apesar do impacto, foi liberado pelos médicos para participar da prova de domingo.

Vettel chega para a prova como líder da temporada, com 146 pontos, um à frente de Hamilton. Raikkonen, 101, Ricciardo, 96, Verstappen, 93, e Bottas, 92, completam os seis primeiros. O GP da Inglaterra é o décimo dos 21 previstos no calendário de 2018 da Fórmula 1.

Confira o grid de largada para o GP da Inglaterra:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min25s892

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min25s936

3º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min25s990

4º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min26s217

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s602

6º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min27s099

7º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min27s244

8º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min27s455

9º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min27s879

10º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min28s194

----------------------------------------------

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min27s901

12º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min27s928

13º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min28s139

14º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min28s343

15º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min28s391

----------------------------------------------

16º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min28s456

17º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min29s096

18º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min29s252

19º - Lance Stroll (CAN/Williams), sem tempo

20º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), sem tempo