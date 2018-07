Hamilton quer 1ª vitória na Áustria e revela carinho de infância

Lewis Hamilton fará neste fim de semana seu segundo GP da Áustria na Fórmula 1. Depois de uma ótima exibição no ano passado, quando largou em nono e precisou fazer uma prova de recuperação para terminar em segundo, o piloto espera a primeira vitória em Spielberg. Principalmente pelo que o circuito local significa para ele desde a infância.

"É um grande desafio para mim e algo para o qual estou animado. Eu cresci jogando jogos de computador com esta pista e eu nunca podia realmente pilotar nela, era uma das minhas favoritas nos jogos de computador. Eu a assistia nos dias de Michael (Schumacher) e Rubens Barrichello aqui, até nos dias anteriores", declarou nesta quinta-feira.

Hamilton garantiu que o carinho pelo local só cresceu depois que ele conheceu a cidade. "O que eu não sabia é quão bonito esse lugar é. Não sabia quão incríveis são as montanhas e tudo por perto. Ano passado eu passei um tempo realmente bom por aqui", lembrou.

Depois de 11 anos fora do calendário, o GP da Áustria voltou a ser disputado no ano passado. E uma vitória no país confirmará o grande momento de Lewis Hamilton, líder do Mundial e vencedor da última etapa, no Canadá, depois de perder o GP de Monaco para seu companheiro Nico Rosberg graças a um erro de planejamento da Mercedes.

"Vencer no Canadá foi muito importante para mim, sem relacionar com o Nico, apenas para voltar depois de uma corrida realmente difícil e uma experiência pessoal difícil em Mônaco. Foi a coisa mais importante e desafiadora porque não era uma corrida fácil e poderia ter ido muito mal na prova seguinte", analisou.