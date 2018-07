Hamilton quer dar vitória para McLaren na despedida

SÃO PAULO - Lewis Hamilton passou toda sua carreira na McLaren, desde quando ainda era um garoto e começava como um aprendiz de piloto. Neste domingo, esse inglês de 27 anos disputará a sua última corrida pela equipe - vai para a Mercedes na próxima temporada da Fórmula 1. E espera conseguir se despedir com uma vitória no GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Mesmo fora da briga pelo título da temporada - restrita ao alemão Sebastian Vettel (Red Bull) e ao espanhol Fernando Alonso (Ferrari) -, Hamilton sabe que terá um fim de semana especial em Interlagos. "Por muitas razões, será uma corrida muito importante para mim", admitiu o inglês. "Adoraria ganhar no Brasil para dar ao time um perfeito presente de despedida."

Hamilton vem embalado pela grande vitória no GP dos Estados Unidos, no último domingo, em Austin, e ainda luta pelo terceiro lugar no campeonato - está em quarto lugar com 190 pontos, 16 atrás do finlandês Kimi Raikkonen (Lotus). Mas seu grande objetivo em Interlagos é mesmo se despedir em grande estilo da McLaren. "Vou dar o máximo até a última volta", prometeu.

Apesar de ter conquistado seu título mundial de 2008 no GP do Brasil, Hamilton nunca venceu a corrida em Interlagos. "Cheguei perto de ser campeão aqui em 2007 (foi vice), garanti a conquista na última volta em 2008 e pilotei como louco para chegar ao pódio em 2009 (terminou a prova em terceiro lugar). Mas nunca ganhei. Esse é o meu objetivo agora", avisou o inglês.

Com a despedida de Hamilton da McLaren como um dos atrativos, o GP do Brasil começa a ser disputado na sexta-feira, quando os treinos livres vão iniciar a partir das 10 horas no circuito de Interlagos. No sábado, a sessão de classificação está programada para as 14 horas, mesmo horário previsto para a largada da corrida no domingo.