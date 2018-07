Hamilton reclama de acerto da Mercedes após ser 10º O inglês Lewis Hamilton admitiu ter ficado insatisfeito com o desempenho da Mercedes nos dois treinos livres desta sexta-feira para o GP do Bahrein. Ele terminou o dia apenas na 10ª colocação e avaliou que a mudança no acerto do carro não funcionou. "Mudamos o ajuste do carro para o que pensávamos que atenderia esta pista, mas precisamos olhar para isso e ter certeza que é o caminho certo a percorrer", disse.