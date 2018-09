Hamilton reconhece vantagem da Ferrari e se diz satisfeito com 3º lugar em Monza

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton conquistou o terceiro lugar no treino classificatório para o GP da Itália neste sábado. O resultado, para Hamilton, foi satisfatório, levando em conta a superioridade da Ferrari, que fez a dobradinha em casa, no Circuito de Monza.

Kimi Raikkonen surpreendeu e ficou com a pole position, seguido do companheiro Sebastian Vettel, que briga com Hamilton corrida a corrida pela liderança do campeonato. No momento, o inglês está na ponta, com 231 pontos, 17 a mais que Vettel.

"Foi um treino de classificação fantástico. Parabéns ao Kimi (Raikkonen)", disse Hamilton, que reconheceu que teria que fazer algo diferente para superar a Ferrari.

"A gente sabia que eles tinham ritmo nesse fim de semana e que seria necessário algo especial para alcançá-los".

Diante das oscilações de desempenho na pista, o piloto da Mercedes se mostrou satisfeito com o resultado conquistado e destacou a tensão durante o treino no circuito italiano. A Mercedes ainda teve o finlandês Valtteri Bottas na quarta posição, um pouco mais longe dos três primeiros.

"Essa distância existiu ao longo do fim de semana, no geral. A primeira volta de qualificação foi muito boa, mas a segunda poderia ser melhor. Foi incrível o nível de tensão e é assim que o automobilismo deve ser", destacou.

A largada da corrida no Circuito de Monza está marcada para as 10h10 (horário de Brasília) deste domingo.