Hamilton renova contrato com a Mercedes por 2 temporadas e prevê mais conquistas

Lewis Hamilton vai correr pela equipe Mercedes por pelo menos mais duas temporadas. Neste sábado pela manhã, antes dos treinos para o GP da Áustria, em Spielberg, a escuderia anunciou a ampliação do acordo com o piloto inglês até o fim de 2023. O novo acordo deixou o heptacampeão "muito feliz e animado" por novas conquistas.

"A equipe Mercedes-AMG Petronas F1 tem o prazer de anunciar uma prorrogação de dois anos de sua parceria com o sete vezes campeão mundial de pilotos Lewis Hamilton, dando continuidade a um relacionamento que se tornou a dupla de pilotos e equipes de maior sucesso na história da Fórmula 1. Lewis irá pilotar pela Mercedes nas temporadas de 2022 e 2023, sua 10ª e 11ª com a equipe baseada em Brackley", anunciou a equipe Mercedes.

Hamilton está na Mercedes desde 2013, na qual faz história com a conquista de seis dos seus sete títulos mundiais, além de 77 vitórias somadas e outras 74 pole positions conquistadas.

"É difícil acreditar que já faz quase nove anos trabalhando com esta equipe incrível e estou animado para continuar nossa parceria por mais dois anos", afirmou Hamilton. "Já conquistamos muito juntos, mas ainda temos muito a conquistar, tanto dentro quanto fora da pista."

O inglês agradeceu à equipe não apenas pelo apoio nas pistas, mas também por incentivá-lo em causas sociais e na luta contra a desigualdade e o preconceito. "Estou incrivelmente orgulhoso e grato por como a Mercedes me apoiou em meu esforço para melhorar a diversidade e a igualdade em nosso esporte", lembrou.

E completou: "Eles se responsabilizaram e deram passos importantes na criação de uma equipe mais diversificada e um ambiente inclusivo. Obrigado a todos os indivíduos dedicados e talentosos da Mercedes, cujo trabalho árduo torna tudo isso possível, e ao conselho por sua confiança contínua em mim", agradeceu o heptacampeão. "Estamos entrando em uma nova era do carro que será desafiadora e empolgante e mal posso esperar para ver o que mais podemos alcançar juntos."

CEO e diretor da Mercedes, Totó Wolff também festejou a ampliação do acordo com seu principal piloto. "À medida que entramos em uma nova era da F1 a partir de 2022, não pode haver piloto melhor para ter em nossa equipe do que Lewis", enfatizou. "Suas conquistas neste esporte falam por si mesmas, e com sua experiência, velocidade e habilidade de corrida, ele está no auge de suas forças. Estamos saboreando a batalha que temos em nossas mãos este ano e é por isso que também queríamos fechar este contrato antecipadamente, para que não tenhamos distrações da competição na pista."