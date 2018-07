Hamilton revela surpresa com pole e celebra chuva no treino na Hungria

O britânico Lewis Hamilton admitiu surpresa com a conquista da pole position para o GP da Hungria, assegurada na sessão de classificação realizada neste sábado no Hungaroring. O piloto da Mercedes reconheceu que a chuva no circuito, durante a segunda e a terceira fase do treino, foram determinantes para esse resultado, revelando que tinha metas bem mais modestas para a atividade.

"Não imaginava me classificar na primeira fila, na pole. Honestamente, nós não poderíamos esperar isso. As Ferrari foram mais rápidas durante todo o final de semana, e estávamos apenas tentando fazer o nosso melhor para estar o mais próximo possível deles. Então o céu se abriu e foi um jogo justo", afirmou o britânico após faturar a 77ª pole position da sua carreira, sendo a sexta na Hungria.

Até a sessão de classificação, as atividades do GP da Hungria vinha sendo dominadas pela Ferrari, que liderou dois dos três treinos livres com o alemão Sebastian Vettel. Mas a chuva equilibrou a disputa e permitiu a Hamilton superar o seu principal rival na briga pelo título do campeonato.

Hamilton, porém, destacou o quanto é desafiador pilotar sob chuva. "Eu estava realmente na ponta dos dedos. É como fazer balé - não que eu tenha feito balé - mas você sabe o que quero dizer, você está na ponta dos dedos e sentindo o movimento do carro", disse. "Eu não poderia estar mais feliz", acrescentou.

O britânico lidera o campeonato com 188 pontos e 17 de vantagem para Vettel, que vai largar da quarta posição. A Mercedes reconhece que não imaginava brigar pela vitória neste fim de semana, mas agora quer aproveitar esse cenário favorável para conseguir mais um triunfo.

"Esta é uma corrida que não esperávamos estar na disputa pela vitória. Agora vamos fazer de tudo para que isso aconteça", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, empolgado com a dobradinha de Hamilton com o finlandês na primeira fila do grid de largada da corrida, que terá seu início às 10h10 (horário de Brasília) deste domingo.