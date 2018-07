Hamilton revela surpresa por faturar pole na Alemanha O inglês Lewis Hamilton afirmou que ficou surpreso por ter conseguido conquistar a pole position do GP da Alemanha. O piloto da Mercedes superou o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, nos instantes finais do treino de classificação, neste sábado, no circuito de Nurburgring, para garantir a primeira posição no grid de largada, mas explicou que não esperava obter tal resultado em razão das dificuldades que vinha enfrentando no fim de semana.