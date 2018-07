Hamilton se diz 'impaciente' por prova após longa pausa

"Me sinto como se estivesse fora do carro por um longo tempo desde que venci na Hungria. Me sinto impaciente para voltar a disputar uma corrida e mal posso esperar para pilotar novamente. Estive na fábrica (da Mercedes) ontem para me encontrar com meus engenheiros e fazer algum exercício no simulador. Então foi legal ver todo mundo e sentir o entusiasmo em torno da fábrica depois das férias de verão", disse o atual quarto colocado do Mundial de F1.

Hamilton destacou o fato de que a Mercedes hoje ocupa a vice-liderança do Mundial de Construtores da F1, o que considera um "grande impulso" na luta para seguir em busca de novas vitórias, e festejou o fato de poder correr novamente na Bélgica. "Spa é um circuito fantástico e muito divertido para pilotar. Estamos todos ansiosos com a segunda metade da temporada e com a oportunidade de conseguir mais alguns bons resultados", completou.

O alemão Nico Rosberg, sexto colocado deste Mundial, mas dono de duas vitórias nesta temporada - Hamilton só ganhou uma corrida no ano -, também exibiu empolgação com a chegada da F1 ao solo belga. "Spa é definitivamente uma das melhores pistas do ano e todos os pilotos adoram correr lá", disse o piloto. "O GP da Bélgica é sempre especial, assim como é muito próxima da Alemanha e com isso um monte de nossos fãs alemães vão estar lá para o fim de semana, juntamente com alguns dos meus amigos", reforçou.