Hamilton se diz satisfeito com a McLaren na Coreia Apontado por Fernando Alonso como favorito para vencer o Grande Prêmio da Coreia do Sul, neste final de semana, o inglês Lewis Hamilton mostrou-se confiante após as duas primeiras sessões de treinos livres para a prova no circuito de Yeongam. O piloto da McLaren foi o mais rápido na primeira tomada e o terceiro na segunda, disputadas na madrugada desta sexta-feira (pelo horário de Brasília).