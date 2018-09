Hamilton se diz surpreso por ponta em treino: 'É um dos meus piores circuitos'

Líder do Mundial de Pilotos e vindo de quatro vitórias e um segundo lugar nas últimas cinco provas, Lewis Hamilton vive grande momento na Fórmula 1. A fase é tão boa que o piloto da Mercedes tem conseguido bons resultados até nos circuitos menos prováveis, como a liderança no primeiro dia de treinos livres para o GP da Rússia, nesta sexta-feira, em Sochi.

"Foi uma boa sexta-feira. Foi um dia realmente bom, o clima estava decente. E foi surpreendente, porque é um circuito ruim para mim. Provavelmente, um dos piores, se não o pior, particularmente no ano passado. Então, tive realmente muito trabalho para tentar entender o balanço e onde poderia evoluir. Hoje, foi bom nesse sentido", avaliou.

Hamilton venceu na Rússia em 2014 e 2015, mas foi segundo em 2016 e apenas quarto em 2017. Nas últimas duas temporadas, ficou atrás de seus companheiros de equipe. No ano passado, por exemplo, viu Valtteri Bottas ficar com o lugar mais alto do pódio.

"Normalmente, este é um dos melhores circuitos para o Valtteri. Mas, obviamente está tudo próximo. Eu não sei o que a Ferrari pode fazer, mas estamos focando em nós e tentando ter certeza de que o carro está tão bom quanto pode ser", apontou o inglês.

Para ser o mais rápido da sexta, Hamilton cravou 1min33s385. O piloto, porém, considerou cedo para fazer uma projeção para a prova de domingo. "Para mim, a cada corrida estamos aprendendo mais e mais. Desde o ano passado, aprendemos muito. Viemos aqui e as últimas corridas nos ajudaram a chegar onde precisamos estar."

Segundo mais rápido do dia, com 1min33s584, Bottas fez análise semelhante à de seu companheiro. "Eu acho que foi um dia bom para nós. Ao menos no papel, parecemos estar velozes. Mas foi apenas a sexta-feira. Vimos a Ferrari não dar tudo que pode com seu carro. Sabemos que vão estar fortes amanhã", considerou.