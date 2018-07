Hamilton se inspira em Senna para vencer pela primeira vez no Brasil

Lewis Hamilton está se sentindo em casa no Brasil. Contando com apoio dos torcedores brasileiros, o piloto inglês foi recebido em São Paulo pelos fãs que conheceu nas redes sociais. Ele diz se identificar com o suporte deles, afinal também tem seus ídolos e Ayrton Senna é uma de suas maiores referências. Em busca do bicampeonato no Mundial de Fórmula 1, o piloto da Mercedes se espelha no brasileiro para, assim como ele, ser herói no Autódromo de Interlagos no próximo domingo.

"Sempre que venho para cá me lembro que Senna corria aqui, onde ele é considerado um grande herói pelos brasileiros. É uma grande honra para mim pilotar aqui", afirmou o inglês, nesta quarta-feira, em referência ao circuito onde o tricampeão cresceu. "Eu cresci assistindo Fórmula 1 e Ayrton Senna sempre foi um dos meus favoritos. Via os vídeos dele, lia sobre ele. Vir para o Brasil pela primeira vez, em 2007, foi muito especial para mim."

Com a inspiração de Senna, Hamilton busca sua primeira vitória no Brasil. O primeiro triunfo em Interlagos não seria especial para o piloto apenas pelo ineditismo. Chegar na frente domingo deixaria o inglês muito perto do título. Líder do campeonato, tem 24 pontos de vantagem sobre o companheiro Nico Rosberg e, se vencer no fim de semana, só uma improvável combinação de resultados no GP de Abu Dabi tiraria seu bicampeonato.

Para tanto, Hamilton precisa superar o retrospecto pouco animador em Interlagos. O piloto inglês faturou seu único título em São Paulo em 2008, mas foi também no autódromo brasileiro que ele perdeu o troféu do ano anterior. E nunca passou do terceiro lugar no pódio. Das últimas três corridas no Brasil, Lewis não conseguiu completar duas.

"Adoro Interlagos, mas espero ter muito mais sorte neste domingo", disse o piloto, que teme o mau tempo durante a prova deste fim de semana. "Infelizmente, o clima não tem contribuído. Está chovendo agora. Espero que as condições melhorem até domingo."

Se a chuva atrapalha, os fãs brasileiros dão fôlego novo ao piloto líder da temporada. "Acabei de ver uns fãs aqui na entrada do hotel. É incrível. Vestiam camisetas (com o nome do piloto), batiam fotografias. Todo ano vejo um apoio cada vez maior dos fãs. Os brasileiros estão junto comigo. Tenho uma das melhores experiências quando venho para cá", declarou, com um sorriso largo no rosto.

FÃ BRASILEIRA

Hamilton revelou que uma de suas maiores fãs é brasileira. "Tenho uma fã brasileira que me manda várias mensagens ao longo do dia, pela manhã, antes de dormir. Ela me deseja sorte, me deseja uma boa corrida", afirmou o piloto, acostumado a abastecer seus fãs com muitas fotos publicadas nas redes sociais. Ele não deixou de fazer cliques, diante dos jornalistas, mesmo durante a entrevista coletiva desta quarta.

Esta proximidade com os fãs do País faz o inglês se sentir um pouco brasileiro. "Antes mesmo de vir ao Brasil eu já era apaixonado por este País. Não tenho sangue brasileiro, mas adoro o Brasil. Gosto da paixão de vocês...", diz Hamilton, fã de um grande piloto brasileiro e ídolo de tantos torcedores do mesmo lugar.