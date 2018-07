Hamilton sofre punição e perderá cinco posições no grid do GP da Áustria

Grande destaque no primeiro dia de atividades do GP da Áustria de Fórmula 1, realizado no circuito de Spielberg, o piloto Lewis Hamilton foi punido nesta sexta-feira e perderá cinco posições no grid de largada para a corrida de domingo.

A punição ocorreu porque a Mercedes precisou trocar a caixa de câmbio de Hamilton antes de completar seis corridas consecutivas com o mesmo componente. Assim, mesmo que o piloto britânico anote o melhor tempo no treino de classificação de sábado, ele perderá as cinco posições.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) foi informada sobre a necessidade da troca na terça-feira, segundo explicou o delegado técnico da Fórmula 1, Jo Bauer. "O piloto terminou a corrida em Baku com uma caixa de câmbio e a troca aconteceu antes do prazo de seis corridas completadas com o item", destacou. "A Mercedes informou o time de vistoria técnica sobre a troca na terça-feira, 4 de julho."

Vice-líder da temporada com 139 pontos, 14 atrás do alemão Sebastian Vettel, Hamilton dominou os treinos livres desta sexta-feira, fez o melhor tempo e havia despontado como grande favorito para a corrida de domingo. A punição, no entanto, pode complicar suas pretensões de encostar em seu grande concorrente da Ferrari no campeonato deste ano.

Os pilotos voltam neste sábado ao circuito de Spielberg, quando será realizada a sessão de classificação a partir das 9 horas (de Brasília). O horário será o mesmo da largada para o GP da Áustria neste domingo.