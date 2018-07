Hamilton supera problemas e lidera 3º treino livre no Brasil

O inglês Lewis Hamilton levou a melhor sobre o alemão Nico Rosberg no duelo de desempate entre os carros da Mercedes nos treinos livres do GP do Brasil. O tricampeão foi o mais rápido na terceira sessão, assim como fizera na primeira. Rosberg havia liderado o segundo treino, na tarde de sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Felipe Massa registrou o 12º tempo e Felipe Nasr foi o 17º.

Com a temperatura subindo (treino começou com 40ºC na pista e terminou com 47) e o desgaste dos pneus se elevando, o piloto inglês anotou 1min12s070, o melhor tempo do fim de semana até agora. Rosberg, que liderou a maior parte da sessão, se manteve próximo, com 1min12s193.

O alemão, atual vencedor do GP brasileiro, foi para a pista somente na segunda metade da sessão e dominou até que Hamilton entrou na disputa. O inglês, contudo, levou dois sustos. O primeiro foi logo ao iniciar o treino. Ele parou na pista com problemas no câmbio.

Após retornar aos boxes, emplacou a volta mais rápida logo em sua primeira tentativa. Depois, levou o outro susto ao derrapar no traçado e sair da pista. Mesmo assim, se recuperou rapidamente e buscou o melhor tempo.

Quem mais se aproximou da equipe foi o alemão Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari registrou 1min12s760. Seu companheiro, o finlandês Kimi Raikkonen, anotou o quarto tempo, com 1min13s096. Completaram o Top 10: o finlandês Valtteri Bottas, o alemão Nico Hülkenberg, o francês Romain Grosjean, o mexicano Sergio Pérez, o venezuelano Pastor Maldonado e o holandês Max Verstappen.

Os pilotos brasileiros voltaram a ter dificuldades no traçado paulistano. Felipe Nasr teve novamente problemas com o superaquecimento dos freios. Instável na pista, o piloto da Sauber não passou do 17º lugar. Anotou 1min14s288, acima do resultado do segundo treino, na sexta, de 1min14s134.

Felipe Massa melhorou seu tempo em comparação ao segundo treino. Passou de 1min13s870 para 1min13s742. Mesmo assim, esteve afastado do Top 10. Desta vez foi o 12º mais veloz da sessão, sem conseguir repetir o ritmo de companheiro Valtteri Bottas, que anotou 1min13s335 e ficou em quinto.

À tarde, às 14 horas, os pilotos retornam para a pista para a definição do grid de largada, no treino classificatório. A corrida, no domingo, será disputada no mesmo horário.