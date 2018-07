Hamilton supera Rosberg e lidera 2º treino; Massa é o 5º

Depois de ser o segundo colocado do primeiro treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton fechou o dia de trabalhos na pista na liderança no circuito de Spielberg. O piloto da Mercedes venceu a disputa que travou com o seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, que ficou desta vez em segundo lugar após ser o mais veloz na primeira sessão livre desta sexta-feira.

Hamilton cravou 1min09s542 para garantir a ponta, enquanto o atual líder do Mundial cronometrou 1min09s919. Esse último tempo foi mais de meio segundo mais rápido do que o obtido pelo espanhol Fernando Alonso, que repetiu o terceiro lugar que já havia conquistado pela manhã na Áustria ao marcar 1min10s470 com sua Ferrari.

Já Felipe Massa, que havia sido o quarto colocado no primeiro treino, desta vez ficou em quinto ao ser superado por muito pouco pelo seu companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas. O brasileiro fez a sua melhor volta em 1min10s521, enquanto seu parceiro cravou 1min10s519.

O alemão Sebastian Vettel, por sua vez, assegurou o sexto lugar com sua Red Bull, depois de ter sido apenas o 15º colocado no primeiro treino do dia. Ele percorreu a melhor das 39 voltas que fez neste último treino em 1min10s807, ficando logo à frente do inglês Jenson Button, da McLaren, que cronometrou 1min10s813.

O grupo dos dez primeiros colocados desta segunda sessão livre foi completado, pela ordem, pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, pelo dinamaquês Kevin Magnussen, da McLaren, e pelo francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso.

O finlandês Kimi Raikkonen, por sua vez, repetiu a 11ª posição do primeiro treino livre. Assim, mais uma vez ele mostrou que segue em ritmo bem mais lento do que vem sendo exibido pelo seu companheiro de Ferrari neste Mundial.

O terceiro treino livre do GP da Áustria será realizado às 6 horas (de Brasília) deste sábado, quando a sessão classificatória para o grid de largada começará às 9 horas, mesmo horário da corrida deste domingo, quando será disputada a oitava etapa deste Mundial de F1.