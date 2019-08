Hamilton supera Verstappen e é o mais rápido em treino encurtado na Hungria

O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido no terceiro treino livre para o GP da Hungria da Fórmula 1, neste sábado. Em uma atividade atípica, mais curta em razão do óleo derramado na pista, o piloto da Mercedes marcou o tempo de 1min16s084 na sua melhor volta e chegou na frente no Hungaroring.

LEIA TAMBÉM > Prefeitura de São Paulo aguarda até novembro definição sobre GP do Brasil

O pentacampeão mundial e líder da atual temporada encerrou 0s013 à frente do segundo colocado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Hamilton fez o melhor tempo no traçado húngaro na reta final da atividade, mais curta do que o habitual em razão da explosão do motor do carro do piloto suíço Ralph Boschung no final da corrida da Fórmula 2 na Hungria.

O incidente, poucos minutos antes da sessão, deixou as curvas 4 e 5 da pistas repletas de óleo. Os fiscais jogaram pó químico para absorver a substância, mas a atividade começou com atraso mesmo assim e teve de ser encurtada de 60 para 50 minutos.

A sessão mais curta fez as equipes perderem tempo de pista, com vistas ao treino classificatório. Além disso, depois que a pista foi liberada, os carros ainda levaram um tempo para limparem o trecho sujo de óleo.

O terceiro colocado foi Sebastian Vettel, da Ferrari, a apenas 0s082 do líder Hamilton. O alemão e seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, chegaram a liderar no começo, mas, em uma sessão equilibrada, foram superados. O equilíbrio nos trabalhos indica que a definição para o grid de largada será acirrada.

O finlandês Valtteri Bottas colocou o outro carro da Mercedes na quarta colocação, à frente Leclerc, o quinto, e o francês Pierre Gasly, companheiro de Verstappen na Red Bull e que completou o trio das principais escuderias da categoria atualmente.

O inglês Lando Norris, da McLaren, fez o sétimo melhor tempo, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, do espanhol Carlos Sainz Jr, parceiro de Norris, e do dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, que fechou o top 10.

Os pilotos voltarão a acelerar no Hungaroring neste sábado na sessão de classificação, que começa às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP da Hungria, a 12ª das 21 etapas da temporada 2019 da Fórmula 1, será às 10h10 do domingo.