Hamilton supera Verstappen no 2º treino livre e é o mais rápido em Cingapura

Depois de iniciar o dia com um desempenho abaixo das expectativas no primeiro treino livre para o GP de Cingapura de Fórmula 1 - chegou até a ser multado por entrar lento na pista e levar uma fechada do espanhol Carlos Sainz Jr., que abria uma volta rápida com sua McLaren -, o inglês Lewis Hamilton mostrou sua superioridade com a Mercedes ao superar o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e cravar o melhor tempo desta sexta-feira na segunda sessão, à noite, no circuito de rua de Marina Bay.

Pentacampeão mundial da categoria, o piloto britânico obteve o melhor tempo do dia com a marca de 1min38s772 e ficou quase dois décimos de segundo à frente de Verstappen, o melhor do primeiro treino livre, que cravou 1min38s957.

Quem fez o caminho inverso de Hamilton foi o alemão Sebastian Vettel. No primeiro treino, o piloto da Ferrari conseguiu a segunda colocação com um tempo próximo de Verstappen. À noite, o desempenho caiu e o tetracampeão mundial parou na terceira posição, mas com mais de oito décimos de segundo de desvantagem (1min39s591) para Hamilton.

O quarto colocado foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que cravou 1min39s894. Quem completou os cinco mais rápidos foi o novato tailandês Alexander Albon, da Red Bull, com 1min39s943. Depois de duas vitórias, o monegasco Charles Leclerc viveu uma sexta-feira complicada - passou por falhas no câmbio e no motor de sua Ferrari à tarde - e foi o sexto à noite com o mesmo tempo de Albon.

Plenty of talking points Plenty of incidents All the best bits from second practice under the lights in Singapore #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7AgNOVpNkz — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Diferentemente do primeiro treino, o espanhol Carlos Sainz Jr. superou o alemão Nico Hülkenberg, da Renault, para ser o "melhor do resto" e fechar a sessão em sétimo lugar. O britânico Lando Norris colocou a segunda McLaren no Top 10 ao finalizar em nono, com o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, repetindo a 10.ª posição da tarde.

Os pilotos voltarão a acelerar em Cingapura neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP de Cingapura será às 9h10 do domingo.