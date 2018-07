Hamilton supera Vettel e garante pole no GP da Hungria

BUDAPESTE - O inglês Lewis Hamilton voltou a se impor em um treino classificatório neste sábado, ao cravar o tempo que lhe garantiu a pole position no GP da Hungria. O piloto da Mercedes garantiu mais uma pole ao superar Sebastian Vettel nos instantes finais da sessão, no Circuito de Hungaroring, em Budapeste. Romain Grosjean largará em terceiro, enquanto Felipe Massa vai sair da 7ª posição.

Hamilton garantiu sua quarta pole na temporada, a terceira seguida e a sexta da Mercedes neste ano. Além da dupla da Red Bull somente Vettel largou na frente neste ano. O inglês obteve o feito ao cravar o tempo de 1min19s388, desbancando o alemão, que vinha marcando as melhores parciais do Q3.

O atual tricampeão da Fórmula 1 assegurou o segundo posto no grid com 1min19s426. Grosjean surpreendeu nos minutos finais ao fazer 1min19s595. O quarto lugar ficou com o alemão Nico Rosberg, que chegou a liderar as sessões anteriores. O piloto da Mercedes não aguentou o ritmo dos rivais no Q3.

O treino deste sábado foi marcado pelo forte calor - termômetros marcavam 32 graus, sendo 49 na pista - e pela forte disputa nas três sessões, afinal o GP da Hungria é um dos mais difíceis para ser fazer ultrapassagem no campeonato. Por esta razão, os pilotos não pouparam pneus durante toda a atividade. Somente Mark Webber optou pela estratégia mais cautelosa ao não marcar tempo no Q3.

Os carros da Mercedes dominaram com certa facilidade as duas primeiras sessões, que contaram com apenas uma surpresa. Jenson Button foi eliminado no Q2 e não entrou na briga pela pole. Sergio Pérez foi o único representante da McLaren na disputa. Já o Q3 foi mais equilibrado, com Vettel, Hamilton, Rosberg e até Grosjean alternando-se nas primeiras posições.

Felipe Massa teve desempenho discreto, mas passou ileso no treino, depois de ter problemas nas últimas etapas. O brasileiro vai largar da 7ª posição, logo atrás do finlandês Kimi Raikkonen e do companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, que sairá do quinto posto. A corrida em Budapeste está marcada para as 9 horas deste domingo (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Hungria:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min19s388

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min19s426

3.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min19s595

4.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min19s720

5.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min19s791

6.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min19s851

7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min19s929

8.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min20s641

9.º - Sergio Perez (MEX/McLaren), 1min22s398

10.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), sem tempo

-----------------------------------------------------

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min20s569

12.º - Nico Huelkenberg(ALE/Sauber), 1min20s580

13.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min20s777

14.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min21s029

15.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min21s133

16.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min21s219

-----------------------------------------------------

17.º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min21s724

18.º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min22s043

19.º - Charles Pic (FRA/Caterham), 1min23s007

20.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min23s333

21.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min23s787

22.º - Max Chilton (ING/Marussia), 1min23s997