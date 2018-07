Hamilton supera Vettel e lidera primeiro treino livre no Canadá; Massa fica em 8º

Um dia depois de reiterar que a Ferrari se tornou a principal favorita a vencer no novo cenário de forças da Fórmula 1, Lewis Hamilton levou a melhor sobre Sebastian Vettel no primeiro treino livre do GP do Canadá, nesta sexta-feira, em Montreal. O piloto inglês da Mercedes cravou o tempo de 1min13s809 para garantir a liderança e deixar em segundo lugar o alemão da Ferrari, que percorreu a sua melhor das 28 voltas que deu pela manhã em 1min14s007.

Vice-líder do Mundial, Hamilton tentará ao menos diminuir, no circuito Gilles Villeneuve, a vantagem de 25 pontos que Vettel abriu no Mundial de Pilotos ao vencer o GP de Mônaco, onde o britânico foi apenas o sétimo colocado após amargar um péssimo treino de classificação para o grid de largada.

E a Mercedes também mostrou força neste primeiro treino livre no Canadá com o finlandês Valtteri Bottas, que assegurou a terceira posição ao cronometrar 1min14s046. Assim, ele também se colocou logo à frente de outro piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, quarto colocado ao marcar 1min14s230.

Raikkonen foi superado por Bottas neste trabalho inicial de pista em Montreal depois de ter terminado o GP de Mônaco em segundo lugar, posto que não o agradou, pois ele perdeu a liderança para Vettel dentro dos boxes em um suposto jogo de equipe praticado pela Ferrari para devolver o alemão à pista na primeira posição.

Já o brasileiro Felipe Massa conseguiu uma razoável oitava posição com a sua Williams ao percorrer a melhor das 31 voltas que deu na manhã desta sexta com o tempo de 1min15s106. Ele também foi superado pelo mexicano Sergio Pérez e pelo francês Esteban Ocon, respectivos quinto e sexto colocados com a Force India, e ainda pelo holandês Max Verstappen, apenas o sétimo com a sua Red Bull.

O australiano Daniel Ricciardo, também da Red Bull, e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, fecharam nesta ordem o grupo dos dez primeiros colocados neste treino.

ALONSO VOLTA A TER PROBLEMAS

Muito insatisfeito com o limitado carro que possui hoje na McLaren, Fernando Alonso voltou à Fórmula 1 nesta sexta-feira depois de ter ficado fora do GP de Mônaco para disputar as 500 Milhas de Indianápolis, da Indy, no mesmo dia da tradicional prova realizada no principado monegasco.

E o seu retorno foi decepcionante. O piloto até conseguiu registrar tempo de volta na parte final da sessão livre, mas viu a sua McLaren deixá-lo mais uma vez na mão a 15 minutos para o término do treino por causa de problemas hidráulicos na direção do carro e também na sua caixa de câmbio.

Assim, fechou a manhã na modesta 16ª posição e ainda viu o seu companheiro de equipe, Stoffel Vandoorne, superá-lo com folga e garantir a 11ª colocação. Assim, o belga foi melhor, entre outros, do que o canadense Lance Stroll, que terminou apenas na 13º colocação com a sua Williams.

Os novos problemas foram amargados por Alonso um dia depois de o espanhol ter chegado a afirmar que só deverá seguir na McLaren em 2018 se conseguir vencer uma prova até setembro deste ano. Entretanto, o atual cenário da categoria mostra que essa possibilidade é altamente remota, tendo em vista as limitações do seu monoposto e os seguidos problemas com os motores da Honda, fornecedora da equipe inglesa.

O segundo treino livre do GP do Canadá começa às 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira. Já a terceira e última sessão livre está marcada para acontecer às 11 horas deste sábado, quando o treino qualificatório para o grid será às 14h. A largada da corrida, no domingo, está agendada para as 15 horas.