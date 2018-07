Hamilton surpreende no fim e fatura pole na Bélgica

SPA-FRANCORCHAMPS - Lewis Hamilton manteve o domínio da Mercedes nos treinos classificatórios da atual temporada da Fórmula 1 e faturou neste sábado mais uma pole position, no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O inglês surpreendeu os rivais nos instantes finais da sessão e garantiu sua quinta pole do ano, a quarta consecutiva. Com este resultado, a Mercedes largará da primeira posição pela 8ª vez em 11 etapas desta temporada.

Hamilton obteve o melhor tempo do Q3 ao superar de uma só vez o companheiro Nico Rosberg e os rivais Sebastian Vettel e Mark Webber, ambos da Red Bull. Os três chegaram a figurar na primeira colocação por alguns segundos antes do inglês surpreender a todos com o tempo de 2min01s012, sob a chuva que atrapalhou as atividades na véspera do GP da Bélgica.

Líder isolado do campeonato, Vettel terá que se contentar com o segundo lugar do grid, enquanto Webber sairá da terceira colocação. Rosberg sairá em quarto, seguido de Paul Di Resta, Jenson Button, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Felipe Massa, que só obteve o 10º tempo da última sessão do treino.

A classificação deste sábado teve início sob leve chuva, que deixou todos mais cautelosos na pista. O mau tempo, contudo, não demorou para passar e os pilotos rapidamente começaram a baixar seus tempos. Sem dificuldade para avançar, Massa registrou o 7º melhor tempo da sessão, enquanto Alonso liderou o Q1. Com pista seca, o Q2 foi mais equilibrado. O destaque foi Raikkonen, com o melhor tempo da sessão. Ele foi seguido de perto por Alonso. Vettel, principal favorito na Bélgica, foi apenas o sexto mais rápido e Massa foi o nono.

Já o Q3 foi mais tenso na pista novamente molhada, após a volta da chuva. O mau tempo tornava o resultado uma incógnita enquanto os pilotos tentavam marcar suas melhores voltas no início da sessão. Alonso chegou a rodar na pista antes de completar a primeira volta.

5ª FILA

Massa, por sua vez, fez rapidamente o segundo melhor tempo, mas foi logo superado pelos demais. Nos minutos finais, a Ferrari preferiu não arriscar e teve que se contentar com a quinta fila do grid. O GP da Bélgica será disputado às 9 horas (horário de Brasília) deste domingo.

GRID DO GP DA BÉLGICA 1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 2min01s012

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 2min01s200

3.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 2min01s325

4.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 2min02s251

5.º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 2min02s332

6.º - Jenson Button (ING/McLaren), 2min03s075

7.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2min03s081

8.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 2min03s390

9.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 2min03s482

10.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2min04s059

-----------------------------------------------------

11.º - Nico Huelkenberg (ALE/Sauber), 1min49s088

12.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min49s103

13.º - Sergio Perez (MEX/McLaren), 1min49s304

14.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min52s036

15.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min52s563

16.º - Max Chilton (ING/Marussia), 1min52s762

-----------------------------------------------------

17.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 2min03s072

18.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 2min03s300

19.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 2min03s317

20.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 2min03s432

21.º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 2min04s324

22.º - Charles Pic (FRA/Caterham), 2min07s384