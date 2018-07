Hamilton valoriza 2º lugar em 'fim de semana ruim'

Lewis Hamilton evitou lamentar o fato de que não conseguiu brigar como gostaria por uma vitória, neste domingo, no GP da Áustria, e se mostrou conformado com o segundo lugar na corrida vencida pelo seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg. O piloto inglês valorizou a segunda posição do pódio também pelo fato de que largou da nona posição após rodar com seu carro na parte final do treino de classificação no último sábado.

"Depois do que aconteceu ontem na sessão classificatória, hoje foi tudo limitação de danos para mim, então estou tão feliz como eu posso estar com um segundo lugar. Eu tive ritmo no carro todo fim de semana aqui, mas não fui capaz de capitalizá-lo, então um segundo lugar em um final de semana ruim é muito bom, eu acho", afirmou.

O inglês também festejou o fato de que realizou um ótima largada no circuito de Spielberg, conseguindo saltar da nona para a quarta posição ainda na primeira volta. "Comecei como um foguete. A largada é algo com o qual eu trabalho duro todo ano e foi uma das melhores que eu já fiz. Você nunca pode prever o que vai acontecer, mas coloquei o carro em todos os lugares certos e subi para quarto no fim da primeira volta", comemorou.

Hamilton ainda enalteceu a estratégia de corrida adotada pela Mercedes, que ele viu como benéfica para ele, mas admitiu ter sido incapaz de ameaçar a liderança de Rosberg. "Eu tentei começar a pressionar Nico, mas ele não cometeu nenhum erro e não tive a chance de ultrapassá-lo", afirmou, já projetando também a prova que fará em casa, no próximo dia 6 de julho, data do GP da Inglaterra. "A próxima corrida é em Silverstone e com toda energia positiva dos meus fãs. Será um momento especial e vou fazer tudo pela vitória", completou.