Hamilton valoriza recuperação e celebra pódio na Alemanha

Lewis Hamilton teve um fim de semana complicado no Circuito de Hockenheim. Depois de sofrer com um problema nos freios, no sábado, perdeu a chance de brigar pela position. E correu o risco de largar dos boxes, por causa da troca dos freios. Escapou da punição, mas perdeu cinco posições no grid por instalar nova caixa de câmbio em sua Mercedes. Acabou largando em 20º. Mesmo assim, chegou em 3º no GP da Alemanha, neste domingo.

"Eu fiz tudo o que podia, me diverti bastante", disse o inglês, que comemorou a chegada ao pódio, contra todos os prognósticos. Hamilton protagonizou os melhores momentos da corrida, ultrapassando até dois carros ao mesmo tempo - Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. Com grande ritmo, chegou a sonhar com o segundo lugar, de Valtteri Bottas.

"Foi muito difícil passar por todos os carros de forma segura. Acabei sofrendo um toque com Jenson [Button]. Achei que ele ia abrir a porta, o que ele já tinha feito antes, mas acabei decidindo mal", avaliou Hamilton, sobre o momento em que correu mais riscos na prova.

Mesmo assim, o piloto inglês se manteve na pista e fez seguidas vítimas até cruzar a linha de chegada em terceiro. "Foi complicado fazer as ultrapassagens, por isso estou tão feliz em conseguir alguns pontos", comemorou.

Antes da prova, Hamilton quase teve que largar dos boxes por trocar o fornecedor do disco de freio, que falhou no sábado. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) acatou seu pedido e o liberou para sair normalmente do grid. O piloto, contudo, precisou trocar a caixa de câmbio, o que rendeu a perda de cinco posições.

No campeonato, o inglês viu aumentar a vantagem do companheiro Nico Rosberg. O alemão soma agora 190 pontos, 14 a mais que Hamilton, ainda na vice-liderança.