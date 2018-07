Hamilton vence com tranquilidade no Canadá após Vettel ter problemas na largada

O GP do Canadá foi perfeito para o inglês Lewis Hamilton. Depois de fazer a pole no sábado, ele se manteve na frente dos seus concorrentes neste domingo e venceu a corrida de ponta a ponta no autódromo de Montreal. O finlandês Valtteri Bottas garantiu a dobradinha da Mercedes ao terminar na segunda colocação, com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, completando o pódio.

A tranquilidade na corrida de Hamilton foi garantida após largada arrojada de Max Verstappen, da Red Bull. O holandês saltou da quinta para a segunda colocação. O problema é que, para chegar à vice-liderança, ele usou a parte de fora da pista para ultrapassar e arrancou a asa dianteira do alemão Sebastian Vettel.

O piloto da Ferrari precisou ir aos boxes e deixou o caminho livre para as Mercedes garantirem os dois primeiros lugares. Vettel fez uma prova de recuperação e terminou em quarto lugar ao ultrapassar nas últimas voltas os dois carros da Force India.

Quem também não contou com a sorte na largada foi Felipe Massa. O colombiano Carlos Sainz levou uma pancada do francês Romain Grosjean, rodou e acertou em cheio o carro do brasileiro logo na primeira curva.

A direção de prova deixou para avaliar o acidente após o término da corrida. Sobre o toque de Verstappen em Vettel, os comissários entenderam que não houve nada de errado. O holandês, no entanto, parou na 11ª volta com problema de potência do motor.

A dobradinha de Hamilton e Bottas colocou a Mercedes na liderança do Mundial de Construtores, com 222 pontos contra 214 da Ferrari. Mas Vettel continua na liderança do Mundial de Pilotos, com 141 pontos, contra 129 de Hamilton.

A PROVA

Enquanto Hamilton passeava na dianteira da prova rumo à sexta vitória no Canadá, 56ª da carreira, Vettel tentava correr contra o tempo. A principal expectativa ficou em torno do que a direção da Ferrari faria na disputa com Kimi Raikkonen. O finlandês ocupava o sexto lugar, com Vettel em sétimo.

Na 42ª volta, Raikkonen fez uma parada não programada. Vettel permaneceu na pista, assim como foi em Mônaco. Mas, diferentemente da prova anterior, o alemão parou logo em seguida e voltou atrás do finlandês. Antes que a equipe precisasse agir, Raikkonen errou e deixou o companheiro de equipe passar.

Outros destaques em Montreal foram os carros da Force India. O mexicano Sergio Pérez terminou em quinto lugar, seguido pelo companheiro, o francês Esteban Ocon. Os dois travaram um duelo durante toda a corrida. Vettel aproveitou a disputa para nas últimas voltas superar os dois e conquistar preciosos pontos na luta pelo título.

O alemão Nico Hülkenberg ficou em oitavo, e a nona colocação foi para o companheiro de Massa na Williams, Lance Stroll. Com o apoio dos torcedores, o canadense de 19 anos somou seus primeiros pontos da carreira na Fórmula 1. O francês Romain Grosjean fechou a lista dos dez primeiros.

O espanhol Fernando Alonso teve problemas na McLaren e abandonou no fim. Fora da disputa pelos primeiras posições no Mundial, o bicampeão do mundo conseguiu roubar a cena nas últimas voltas. Ao descer do carro, ele quebrou o protocolo e foi para a torcida. Saltou o alambrado, subiu para a arquibancada e jogou as luvas para os fãs.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontecerá em 25 de junho no GP do Azerbaijão, palco da oitava corrida desta temporada que terá um total de 20 provas.

Confira a classificação final do GP do Canadá:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 70 voltas em 1h33min05

2º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 19s783

3º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 35s297

4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 35s907

5º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 40s476

6º - Esteban Ocon (FRA/Force India), a 40s716

7º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 58s632

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), a 60s374

9º - Lance Stroll (CAN/Williams), a 1 volta

10º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1 volta

11º - Jolyon Palmer (ING/Renault), a 1 volta

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

13º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1 volta

14º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 1 volta

15º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), a 2 voltas

Não completaram a prova:

Fernando Alonso (ESP/Mclaren)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Felipe Massa (BRA/Williams)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)