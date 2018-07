Hamilton vence GP dos EUA e decisão da temporada fica para o Brasil

AUSTIN - A decisão do título da Fórmula 1 ficou para a última etapa da temporada, no próximo fim de semana, em São Paulo. No GP dos Estados Unidos, neste domingo, em Austin, que terminou com vitória do inglês Lewis Hamilton, o alemão Sebastian Vettel conseguiu aumentar a vantagem na liderança do campeonato, mas o espanhol Fernando Alonso segue vivo na briga.

Vettel liderou 42 das 56 voltas no recém-inaugurado circuito das Américas, mas acabou perdendo a vitória da prova para o piloto inglês da McLaren. Apesar disso, o alemão da Red Bull conseguiu terminar na segunda colocação, ainda na frente do seu único adversário na luta pelo título da temporada - Alonso ficou em terceiro lugar com a sua Ferrari.

Agora, a vantagem de Vettel subiu de 10 para 13 pontos na liderança (273 a 260), o que deixa o alemão em situação confortável no GP do Brasil, no próximo domingo, no circuito de Interlagos, para conquistar o terceiro título seguido na Fórmula 1. Mas Alonso, que também busca ser campeão pela terceira vez na história, promete a virada na prova em São Paulo.

Alonso deu sorte antes mesmo da largada da prova. Como precisou trocar a caixa de câmbio da Ferrari, Massa perdeu cinco posições no grid, caindo para a 11ª colocação, o que fez com que seu companheiro de equipe saísse do sétimo lugar ao invés do oitavo. Mesmo assim, o espanhol ainda estava longe de Vettel, o pole position no GP dos Estados Unidos.

Logo na largada, porém, Alonso conseguiu ganhar três posições e pulou para o quarto lugar. Enquanto isso, Vettel manteve a ponta e o australiano Mark Weber ganhou a segunda colocação de Hamilton. Mas não demorou muito para o inglês da McLaren retomar a vice-liderança perdida na primeira volta, passando, então, a pressionar o alemão da Red Bull.

Para ajudar Alonso, Webber foi obrigado a abandonar a corrida na 17ª volta, com problemas na sua Red Bull. Aí, o piloto espanhol, já como terceiro colocado, perdeu um certo tempo ao fazer o pit stop, afastando-o ainda mais do líder. Melhor para Vettel, que, mesmo sofrendo pressão constante de Hamilton, conseguia manter a primeira posição.

Mas, após tanto pressionar, Hamilton conseguiu passar Vettel na 42ª volta e assumiu a liderança da prova, ajudando seu antigo rival Alonso - os dois viraram desafetos na época em que eram companheiros da McLaren. Aí, até a bandeirada final, a situação dos três primeiros colocados não mudou mais, adiando a decisão do título para o GP do Brasil.

BRASIL

Para os pilotos brasileiros, o GP dos Estados Unidos foi bom. Felipe Massa conseguiu o quarto lugar com a sua Ferrari neste domingo em Austin, no Texas, enquanto Bruno Senna também terminou na zona de pontuação: levou a Williams à 10ª colocação.

Confira a classificação do GP dos Estados Unidos:

1) Lewis Hamilton (ING/McLaren)

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

4) Felipe Massa (BRA/Ferrari)

5) Jenson Button (ING/McLaren)

6) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus)

7) Romain Grosjean (FRA/Lotus)

8) Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

9) Pastor Maldonado (VEN/Williams)

10) Bruno Senna (BRA/Williams)

11) Sergio Perez (MEX/Sauber)

12) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso)

13) Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

14) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

15) Paul di Resta (ESC/Force India)

16) Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

17) Vitaly Petrov (RUS/Caterham)

18) Heikki Kovalainen (FIN/Caterham)

19) Timo Glock (ALE/Marussia)

20) Charles Pic (FRA/Marussia)

21) Pedro de la Rosa (ESP/Hispania)

22) Narain Karthikeyan (IND/Hispania)

Não completaram:

Mark Webber (AUS/Red Bull)

Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

----------------------------------------------

TEMPO REAL DA CORRIDA

FINAL - A decisão da temporada 2012 da Fórmula 1 fica para o Brasil. Com o resultado, treze pontos separam Sebastian Vettel de Fernando Alonso.

VOLTA 56 - Fim da corrida! Lewis Hamilton vence o GP dos Estados Unidos. Vettel termina na segunda colocação e Alonso na terceira. Felipe Massa é o quarto colocado e Button, da McLaren, quinto, sagrando grande tarde da escuderia. Foi a quarta vitória de Hamilton na temporada.

VOLTA 56 - Se a decisão do mundial de pilotos fica para Interlagos, o campeonato de construtores termina com vitória da RBR.

VOLTA 51 - Faltando cinco voltas para o final da corrida, Hamilton lidera, seguido por Vettel. Em terceiro, a 33s atrás, está Alonso.

VOLTA 49 - Button continua em um bom ritmo e se aproxima de Felipe Massa.

VOLTA 45 - Fernando Alonso faz a volta mais rápida: 1m40s141.

VOLTA 45 - Grande corrida da McLaren. Button passa Raikkonen e assume a quinta posição.

VOLTA 42 - Com Vettel em segundo e Alonso em terceiro, diferença no mundial de pilotos cai para 13 pontos. Decisão deverá ser no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos.

VOLTA 42 - Hamilton toma a primeira colocaçaõ de Vettel!

VOLTA 41 - Felipe Massa faz a volta mais rápida da prova com 1m40s572.

VOLTA 41 - Os cinco primeiros colocados: Vettel, Hamilton, Alonso, Massa e Raikkonen. Bruno Senna esta na nona posição.

VOLTA 40 - Massa ultrapassa Raikkonen e ganha a quarta posição.

VOLTA 39 - Hamilton ataca insistentemente Vettel, que defende bem e segura a primeira colocação.

VOLTA 37 - Se corrida terminar assim, Vettel ampliará para 20 sua vantagem na liderança do campeonato. O piloto da RBR chegará aos 280 pontos e Alonso, segundo colocado, aos 260.

VOLTA 36 - Vettel faz volta mais rápida: 1m40s911.

VOLTA 36 - Button nos boxes.

VOLTA 33 - Novamente, Hamilton faz melhor volta e diminui distância para Vettel: 1m41s292.

VOLTA 32 - Hamilton faz melhor volta da prova com 1m41s525.

VOLTA 32 - Vettel vai criando boa distância para o Hamilton, o segundo colocado na prova. No momento, diferença entre os dois é de 2s5.

VOLTA 30 - Os cinco primeiros colocados: Vettel, Hamilton, Button, Alonso e Ricciardo.

VOLTA 28 - Massa é ultrapassado por Ricciardo e Raikkonen e cai para sétima posição.

VOLTA 27 - Massa, na terceira colocação, vai para os boxes e volta na quinta posição.

VOLTA 23 - Button ultrapassa Alonso e deixa o espanhol na sexta colocação. Se a corrida terminasse agora Vettel seria campeão.

VOLTA 22 - Grande parada da Red Bull. Vettel vai para os boxes e consegue voltar na primeira colocação.

VOLTA 21 - Alonso e Hamilton vão para os boxes.

VOLTA 19 - Grosjean responde Massa faz a volta mais rápida da prova com tempo de 1m42s458.

VOLTA 19 - Felipe Massa faz a volta mais rápida da prova com tempo de 1m42s930.

VOLTA 18 - Webber abandona a prova e Alonso assume a terceira colocação!

VOLTA 16 - Massa ultrapassa Hulkenberg e chega a sexta colocação.

VOLTA 15 - Fim de prova para o francês Jean-Éric Vergne após um problema mecânico.

VOLTA 15 - Hamilton coloca pressão em Vettel: diferença entre os dois pilotos é de apenas 0.859s.

VOLTA 12 - Nova volta mais rápida, novamente de Vettel: 1s43.181s.

VOLTA 11 - Felipe Massa passa Di Resta e aparece na sétima posição.

VOLTA 10 - Briga acirrada também entre Michael Schumacher e Button. O alemão vendeu caro a posição para o britânico, jogando-o para a saída dos boxes na hora da ultrapassem.

VOLTA 7 - McLaren vem em bom ritmo e mantém uma briga acirrada com a Red Bull pela melhor volta da corrida. Hamilton faz 1m43.614s.

VOLTA 7 - Grande ultrapassem de Felipe Massa sobre Schumacher. O alemão até tentou retomar, mas acabou vendo o brasileiro pular à frente.

VOLTA 5 - Muito rápido, Vettel faz o melhor tempo da corrida até então, com 1m44s598.

VOLTA 4 - Briga acirrada pela segunda colocação entre Webber e Hamilton, com vantagem para o piloto inglês, que toma definitivamente a posição.

VOLTA 1 - Largada muito boa de Fernando Alonso, que salta 3 posições e já aparece na quarta colocação. Sebastian Vettel manteve a ponta seguido por Webber e Hamilton. O brasileiro Felipe Massa saltou uma posição e aparece em 10. Bruno Senna é o 12º.

VOLTA 1 - Dada a largada no Grande Prêmio dos EUA!

17h - Apenas Jenson Button e Nico Rosberg com pneus duros. Os outros pilotos optaram por usar pneus médios.

17h - Começa a volta de apresentação!

16h50 - Boa tarde internautas, começa agora a transmissão ao vivo do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, Texas. A temperatura no momento é de 21°C.

16h25 - A largada está prevista para às 17 horas.