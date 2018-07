Lewis Hamilton volta a exaltar ídolo Senna em festa da Mercedes

Lewis Hamilton voltou a lembrar Ayrton Senna nesta terça-feira, ainda no clima de comemoração pelo tricampeonato na Fórmula 1. Em vídeo de homenagem da Mercedes ao inglês, pela conquista de domingo, o piloto disse estar orgulhoso por poder seguir os caminhos do seu ídolo de infância.

"Desde pequeno, quando eu ainda estava crescendo na Inglaterra, eu só pensava em ser alguém importante no esporte. Eu queria fazer algo semelhante ao que fez o Ayrton. Estou muito orgulhoso. É muito bom perceber que estou seguindo o caminho do cara que me inspirou", afirmou o piloto inglês.

No vídeo preparado pela Mercedes, as declarações de Hamilton são entremeadas pelos números do ídolo e do pupilo. Nesta temporada, o inglês alcançou ou superou algumas marcas importantes da carreira do brasileiro. A principal foi igualar os três títulos de Senna. Em número de vitórias, Hamilton chegou as 43, contra 41 do piloto falecido em 1994. Tem ainda 83 pódios, diante das 80 obtidas pelo piloto do Brasil.

Em entrevista após a corrida de domingo, nos Estados Unidos, Hamilton afirmou que alcançara seu grande objetivo na carreira ao igualar o número de títulos de Senna. "Minha meta era igualar o Ayrton", disse ao ser questionado se mirava os 7 títulos de Michael Schumacher. "Não sei quem mais vai chegar ao hepta. Não tenho mais nada o que igualar, mas seguirei meu caminho adiante."