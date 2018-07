Hamilton volta a liderar treino livre na Hungria

Fernando Alonso, que havia ficado em terceiro lugar no primeiro treino livre, subiu uma posição com o tempo de 1min21s259 e se garantiu logo à frente de Jenson Button (1min21s322). A ponta para Hamilton e o novo posto do piloto inglês, quinto na primeira sessão, confirma que a McLaren chegará forte para buscar a vitória na Hungria, depois de ter vencido a etapa da Alemanha do Mundial, com Hamilton.

Já Sebastian Vettel, líder disparado do campeonato, foi apenas o quinto colocado na segunda parte do treino, caindo duas posições em relação à primeira sessão, ao cravar 1min21s549. Mark Webber, seu companheiro de Red Bull, se manteve na quarta colocação ao cronometrar 1min21s508, assim como o brasileiro Felipe Massa repetiu a sexta posição do primeiro treino, agora com 1min22s099.

Atrás da linha de frente da F-1, os alemães Nico Rosberg e Michael Schumacher, da Mercedes, obtiveram a sétima e oitava colocações, respectivamente, na segunda sessão de treinos.

Rubens Barrichello, por sua vez, saltou da 14.ª para a 13.ª posição e voltou a ficar à frente de seu companheiro de Williams, Pastor Maldonado, o 15.º nesta última sessão.

O alemão Nick Heidfeld, da Renault, que foi substituído por Bruno Senna no primeiro treino livre, foi o 14.º, apenas uma posição melhor do que a obtida pelo brasileiro anteriormente. O tempo de Senna (1min25s855), porém, foi muito inferior ao do piloto da Alemanha, que se aproveitou do fato de a pista estar em melhores condições nesta sessão para marcar 1min23s861. Anteriormente, o primeiro treino foi realizado com clima mais frio e nublado, enquanto o segundo ocorreu sob maior calor e com o sol aparecendo para esquentar ainda mais o asfalto do circuito de Hungaroring.

Confira a classificação do segundo treino livre na Hungria:

1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min21s018 (29 voltas)

2.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min21s259 (40)

3.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min21s322 (34)

4.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min21s508 (35)

5.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min21s549 (31)

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min22s099 (40)

7.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min22s121 (36)

8.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min22s440 (36)

9.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min22s835 (40)

10.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min22s981 (37)

11.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min23s030 (34)

12.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min23s399 (37)

13.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min23s679 (34)

14.º Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min23s861 (28)

15.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min24s181 (39)

16.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min24s182 (26)

17.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min24s546 (21)

18.º Sebastien Buemi (ALE/Toro Rosso), 1min24s878 (35)

19.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min24s994 (38)

20.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min25s447 (39)

21.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min26s823 (33)

22.º Jerome D''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min27s261 (28)

23.º Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min27s730 (31)

24.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min28s255 (25)