Hélio Castroneves consegue sua quarta pole na Indy 500

O brasileiro Hélio Castroneves mostrou neste sábado que está mesmo disposto a gravar o seu nome de vez na história das 500 Milhas de Indianápolis. Três vezes vencedor da mais tradicional prova da Fórmula Indy, o piloto da Penske conseguiu a sua quarta pole no circuito oval, cravando a média de 366,803 km/h. O australiano Will Power, seu companheiro de equipe, será o segundo no grid.

Com a melhor marca de toda a semana - os treinos livres acontecem desde o último sábado -, Castroneves se igualou a mais dois pilotos como o segundo recordista de poles em Indianápolis. Além do brasileiro, apenas os norte-americanos A.J. Foyt e Rex Mays largaram quatro vezes na pole no oval.

Completando as primeiras posições, o escocês e atual campeão Dario Franchitti, da Chip Ganassi, largará em terceiro, seguido pelo australiano Ryan Briscoe, da Penske. O canadense Alex Tagliani conseguiu o quinto lugar com a Fazzt e o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, foi o sexto.

Além de Castroneves, outro destaque do Brasil em Indianápolis foi Bia Figueiredo, que conseguiu ficar entre os 24 primeiros colocados definidos neste sábado. A piloto da Dreyer & Reinbold largará no 21.º lugar, melhor marca de um estreante nesta Indy 500. O feito rendeu até um troféu para a brasileira, que comemorou bastante o bom desempenho.

"Estou muito feliz. Trabalhamos para mudar algumas coisas mais no meu carro depois da minha primeira saída, e na segunda fui com tudo. Na última volta tive que dar uma tiradinha de pé, pois o carro escorregou de frente, e com isso perdi quatro posições. Mas o importante é que me classifiquei no Pole Day para disputar a corrida", disse Bia após o treino.

Completando os brasileiros que se deram bem no treino deste sábado, Raphael Matos, da De Ferran, conquistou a 12.ª posição, e Mario Moraes, da KV, largará logo atrás, em 13.º. Já Vitor Meira, Mario Romancini e Tony Kanaan não conseguiram garantir um lugar entre os 24 primeiros e terão que voltar à pista neste domingo para definir o restante do grid.

Sexta etapa da temporada na Fórmula Indy, as 500 Milhas de Indianápolis serão disputadas no próximo dia 30.

Confira os 24 primeiros do grid de largada para a Indy 500:

1.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske)

2.° - Will Power (AUS/Penske)

3.° - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi)

4.° - Ryan Briscoe (AUS/Penske)

5.° - Alex Tagliani (CAN/Fazzt)

6.° - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

7.° - Graham Rahal (ING/Rahal Letter)

8.° - Ed Carpenter (EUA/Vision)

9.° - Hideki Mutoh (JAP/Newman Haas)

10.° - Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt)

11.° - Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold)

12.° - Raphael Matos (BRA/De Ferran Dragon)

13.° - Mario Moraes (BRA/KV)

14.° - Davey Hamilton (EUA/De Ferran Dragon)

15.° - Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold)

16.° - Marco Andretti (EUA/Andretti)

17.° - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti)

18.° - Dan Wheldon (ING/Panther)

19.° - Ernesto Viso (VEN/KV)

20.° - Tomas Scheckter (AFS/Dreyer & Reinbold)

21º - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer & Reinbold)

22.° - Simona de Silvestro (SUI/HVM)

23.° - Danica Patrick (EUA/Andretti)

24.° - Bertrand Baguette (BEL/Conquest)