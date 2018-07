Hélio Castroneves lutará por reviravolta na Fórmula Indy em São Paulo

SÃO PAULO - Ao contrário de 2010, a etapa de São Paulo, no circuito de rua do Anhembi, não abre neste ano a temporada da Fórmula Indy. Mas o brasileiro Hélio Castroneves quer marcar a corrida do próximo domingo como um recomeço pessoal de campeonato, já que teve desempenho ruim nas três primeiras provas de 2011. Sempre apontado como um dos favoritos ao título, o piloto da Penske está apenas em 14.º lugar, com 56 pontos.

O melhor resultado de Castroneves nas três corridas já disputadas foi o sétimo lugar na etapa do Alabama, realizada no circuito de Barber. "Estou mais frustrado do que todo mundo por este começo de temporada. Foi completamente estranho, e talvez seja uma fase ruim. A gente tenta explicar uma coisa ou outra, tenta procurar, mas temos é que virar a página", afirmou.

Assim, Castroneves quer iniciar uma reação já no domingo, com uma vitória. "Precisamos virar a página sobre o que aconteceu nas três primeiras corridas, em que os resultados não foram bons. A ideia é partir para a reviravolta. E para mim, o campeonato começa aqui em São Paulo", disse. "O objetivo é vencer".

Além de melhorar o astral com um bom resultado em casa, Castroneves tem outra razão para iniciar a sua reação na temporada 2011 da Fórmula Indy. Após a disputa da etapa de São Paulo, serão realizadas as 500 Milhas de Indianápolis, onde o brasileiro buscará o seu quarto triunfo. As suas três vitórias na tradicional corrida ocorreram em 2001, 2002 e 2009.

"Estamos trabalhando para iniciarmos a reviravolta aqui no Brasil. Seria perfeito. A equipe está me dando apoio, estou empolgado com São Paulo e espero sair daqui com um bom momento para leva-lo até Indianápolis", finalizou.

